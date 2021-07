Quentin Tarantino | Προτείνει τα καλύτερα βιβλία για την παραλία

Τελευταία, ο Quentin Tarantino ζει μία δεύτερη καριέρα ως συγγραφέας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ενός podcast -που μπορείς να ακούσεις με ένα κλικ εδώ- για την προώθηση του πρώτου του μυθιστορήματος Once Upon A Time In Hollywood (ναι, βασίζεται στην ταινία που σκηνοθέτησε), σύστησε στο αναγνωστικό κοινό τέσσερα αγαπημένα του βιβλία, τα οποία μπορούν άνετα να αποτελέσουν και τα δικά σου αναγνώσματα για την παραλία φέτος το καλοκαίρι, ειδικά αν γνωρίζεις καλά αγγλικά.

Τα δύο βιβλία του John Minahan

Δύο από τα τέσσερα βιβλία φέρουν την υπογραφή ενός συγγραφέα, του John Minahan, για τον οποίο δεν υπάρχει καν σελίδα στη Βικιπαιδεία. Το πρώτο είναι το 9/30/55 (The world was forever changed the day James Dean died) που κυκλοφόρησε το 1977 και βρίσκεται στη θέση 14.816.199 όσον αφορά τα ευπώλητα βιβλία του Amazon.

Το Eyewitness που κυκλοφόρησε το 1981 είναι το δεύτερο βιβλίο του κυρίου Minahan που προτείνει ο Tarantino στο κοινό του. Δυστυχώς, όμως, όχι μόνο βρίσκεται εκτός κυκλοφορίας αλλά και η τιμή ενός μεταχειρισμένου αντιτύπου του έχει τιμή εκκίνησης στο Amazon τα 978 δολάρια.

To "Moviegoer" του Walker Percy

Το υπαρξιακό μυθιστόρημα The Moviegoer του Walker Percy, που κακώς δεν καταφέραμε να βρούμε μία ελληνική του μετάφραση, κυκλοφόρησε το 1980 και κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Μυθοπλασίας στις ΗΠΑ. Το περιοδικό Time, μάλιστα, το έχει συμπεριλάβει στη λίστα του με τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα που γράφτηκαν ποτέ στην αγγλική γλώσσα από το 1923 έως το 2005.

