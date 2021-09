Oι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στα θερινά σινεμά

H εβδομαδιαία κινηματογραφική συγκομιδή αποτελείται από σχεδόν 4 νέες αφίξεις και λέμε "σχεδόν" γιατί σε αυτές δε συμπεριλαμβάνονται οι πρεμιέρες που έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κατ᾽εξαίρεση και εξαιτίας του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στην πόλη. Ανάμεσα σε αυτές τα ήδη sold out Dune, The French Dispatch, The Velvet Underground και το αγαπημένο για φέτος του Λουκά Κατσίκα -όπως αποκάλυψε αποκλειστικά στο Esquire- Memoria. Ποικιλία για κάθε προτίμηση σε είδος υπάρχει, οπότε το μόνο που μένει είναι να δώσουμε ραντεβού στα θερινά σινεμά για τις ταινίες της εβδομάδας, με πολλές περισσότερες επιλογές για τους κινηματογραφόφιλους δεδομένων των ευχάριστων συγκυριών.

No Time To Die

Τελευταία φορά που θα δούμε τον Daniel Craig να συστήνεται ως James Bond, στην 25η κατά σειρά ταινία του franchise σε σκηνοθεσία Cary Joji Fukunaga. Εγγυημένα ακόμη περισσότερο ενδιαφέρουσα ως αποτέλεσμα θα είναι λόγω του Rami Malek που υποδύεται το μοχθηρό αντίπαλό του. Παρεμπιπτόντως, οι μνηστήρες για το ρόλο είναι πολλοί, αν και κάποιοι από εμάς θα θέλαμε απευθείας ανάθεση στον έναν και μοναδικό Tom Ellis.

Η Ακρόαση (The Audition)

Η Nina Hoss είναι μία δασκάλα πιάνου που παρά την αντίθετη γνώμη των συναδέλφων της, επιβάλλει την προαγωγή ενός εξαιρετικά ταλαντούχου μαθητή της. Για να εξασφαλίσει την επιτυχία του στις τελικές εξετάσεις, εμμονικά αφοσιώνεται στην προετοιμασία του και τα συναισθήματά της προς εκείνον αλλάζουν...

Συνεχίστε την ανάγνωση στο esquire.com.gr