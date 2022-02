The Offer | Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της σειράς για τα γυρίσματα του "Νονού"

Ο Miles Teller πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της Paramount Plus με τίτλο ‘The Offer’ υποδυόμενος τον παραγωγό Albert S.Ruddy. Η σειρά που αποτελείται από δέκα επεισόδια δείχνει την προσπάθεια του παραγωγού να μεταφέρει το κλασικό μυθιστόρημά του ‘The Godfather’ στη μεγάλη οθόνη.

Ο Teller αντικαθιστά τον Armie Hammer που προοριζόταν αρχικά για τον ρόλο του Ruddy και συμπρωταγωνιστεί με τους Matthew Goode (στον ρόλο του Robert Evans), Juno Temple (στο ρόλο της Bettye McCartt), Giovanni Ribisi (στο ρόλο του Joe Colombo), Dan Fogler (στον ρόλο του Francis Ford Coppola), Burn Gorman (στον ρόλο του Charles Bluhdorn), Colin Hanks (στον ρόλο του Barry Lapidus) και Patrick Gallo (στον ρόλο του Mario Puzo).

Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 28 Απριλίου στο Paramount Plus και την ημέρα της παγκόσμιας πρεμιέρας θα κυκλοφορήσουν τα τρία πρώτα επεισόδια. Τα υπόλοιπα εφτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για streaming κάθε Πέμπτη για τους συνδρομητές στην Αμερική, τον Καναδά, την Λατινή Αμερική και την Αυστραλία.

Δείτε το πρώτο trailer της σειράς ‘The Offer’