Color My Wolrd With Love | Η νέα ρομαντική κομεντί του Hallmark με πρωταγωνιστές δύο ηθοποιός με σύνδρομο Down

Το μοντέλο και ηθοποιός Lily D.Moore και ο ηθοποιός David DeSanctis έχουν και δοι δύο σύνδρομο Down και σύντομα θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στη νέα ταινία του Hallmark με τίτλο ‘Color My World With Love’.

Η νέα ρομαντική κομεντί γυρίστηκε στα πλαίσια του νέου περιεχομένου του καναλιού και σύμφωνα με δημοσιεύματα θα προβληθεί αργότερα μέσα στο 2022. Η πλοκή ακολουθεί την Kendall, μια ζωγράφο με Down, που προσπαθεί να ζήσει ανεξάρτητη με τη βοήθεια της single μαμά της, Emma, και της γιαγιάς της, Bev. Μαμά και γιαγιά είναι διστακτικές όταν η Kendall γνωρίζει κι ερωτεύεται τον Brad καθώς φοβούνται ότι θα πληγωθεί, όμως σύντομα θα ανακαλύψουν ότι είναι έτοιμη να κάνει τις δικές της επιλογές.

Πρόκειται για μια ιστορία που δεν εστιάζει τόσο στο σύνδρομο Down αλλά μια ιστορία που αφορά πολύ κόσμο: "Όλοι έχουν ένα όνειρο να ερωτευθούν και να παντρευτούν μια μέρα, ακόμα και οι άνθρωποι με αναπηρίες. Εύχομαι το κοινό να δει ότι το ‘Color My World With Love’ έχει να κάνει με το να ζωγραφίζεις τη δική σου ιστορία μέσα από τα συναισθήματά σου και πως όλοι έχουμε αμέτρητες δυνατότητες" δήλωσε η 18χρονη πρωταγωνίστρια. Η Moore έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία και έχει συμμετάσχει και στη δημοφιλή σειρά του Netflix "Never Have I Ever” αλλά και στο "Single Drunk Female”.