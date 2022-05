Meg Ryan | H επιστροφή της σε ρομαντική κομεντί μετά από δέκα χρόνια

H Meg Ryan επιστρέφει στις αγαπημένες της ρομαντικές κομεντί, πρωταγωνιστώντας και σκηνοθετώντας την ταινία 'What Happens Later'.

Η 60χρονη ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς rom-coms των 90s, όπως το 'When Harry Met Sally', το 'Sleepless in Seattle' και το 'You've Got Mail', μοιράστηκε στο Instagram της το πόστερ της ταινίας, γράφοντας "ξεκινάμε”.

Η ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο David Duchovny- των X-Files- είναι βασισμένη στο έργο 'Shooting Star' και παρουσιάζει την ιστορία δύο πρώην, της Willa και του Bill, που συναντιούνται ξανά σε ένα αεροδρόμιο και παραμένουν όλο το βράδυ εκείνη εξαιτίας της χιονόπτωσης. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2022 και η ταινία- που είναι η δεύτερη που σκηνοθετεί η ηθοποιός- θα κυκλοφορήσει το 2023.

Έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από τότε που η Ryan είχε πρωταγωνιστήσει στο "You’ve Got Mail” και σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που εμφανίστηκε σε μια ρομανετική κομεντί. Το 2009 είχε πρωταγωνιστήσει στο ΄Serious Moonlight' μαζί με την Kristen Bell και τον Timothy Hutton.