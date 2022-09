Τα ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Σεπτέμβριο

Κάθε μήνα, τα ντοκιμαντέρ του Netflix -πρωτότυπα ή μη- προσφέρουν το κάτι διαφορετικό στο περιεχόμενο της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το εν λόγω είδος έχει γίνει πιο δημοφιλές από ποτέ, οπότε μέσα στο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αρκετά προγράμματα που αφορούν τη ζωή -οποιουδήποτε είδους- στον πλανήτη. Σε περίπτωση πάντως, που αναζητάτε κάποιο highlight, οι περιπτώσεις των Get Smart With Money και The Anthrax Attacks είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

06/9/2022

Έξυπνο Χρήμα - Get Smart With Money

Οικονομικοί σύμβουλοι καθοδηγούν όσους θέλουν να ελέγχουν τα χρήματά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους πώς να ξοδεύουν λιγότερα και να εξοικονομούν περισσότερα.

Άγνωστες Πτυχές: Ο Αγώνας του Αιώνα - Untold: The Race of the Century

Το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού σκάφους Australia II θυμάται το κίνητρο, την αφοσίωση και την καινοτομία που οδήγησαν στην ιστορική νίκη για το America's Cup το 1983.

