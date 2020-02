Μια απόδραση ευεξίας με yoga και πεζοπορία στην Πελοπόννησο

Η ανάγκη για επαφή με τη φύση έχει γίνει εντονότερη τα τελευταία χρόνια, με τις τελευταίες τάσεις στον τομέα του wellness να "αγκαλιάζουν" οτιδήποτε μας φέρνει πιο κοντά στο βουνό και τη θάλασσα. Οι αποδράσεις ευεξίας έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά trends της εποχής, καθώς προσφέρουν μια ευκαιρία επανασύνδεσης με τη φύση και τον εαυτό μας.

Ένα Σαββατοκύριακο ευεξίας "Yoga & Trekking Escape" διοργανώνει η Premium Wellness στις 13-15 Μαρτίου στο Abelonia Retreat στην Αμπελιώνα Αρκαδίας, στην καρδιά της Πελοποννήσου. Εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να αποφορτιστείτε από τα άγχη της καθημερινότητας και να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Συνεδρίες Yoga

Αφροδίτη Πατρικίου

Μέσα από αυτό το wellness retreat θα μυηθείτε στις ευεργετικές ιδιότητες της yoga υπό την καθοδήγηση της Αφροδίτης Πατρικίου. Η Αφροδίτη διδάσκει yoga από το 2011, ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμπεριλαμβανόμενων των The Three Realms Of Consciousness Workshop με την Seane Corn καθώς και σεμιναρίων Iyengar Yoga. Έχει εξειδικευτεί στη flow yoga, καθώς πιστεύει πως μέσω της κίνησης και της αρμονικής μουσικής το σώμα καταφέρνει να απελευθερώσει την ένταση και να αισθανθεί την ευεξία να το διαπερνά. Με την προσεχτική καθοδήγηση της Αφροδίτης, θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεναγηθείτε στον κόσμο της yoga, παρακολουθώντας πρωινά και απογευματινά μαθήματα με φόντο το πανέμορφο τοπίο και σύμμαχο στη χαλάρωση την αρμονία της φύσης.

Επίσκεψη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

Βιώστε την ξεχωριστή ενέργεια του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα μέσα από ένα μάθημα διαλογισμού στον ίδιο τον Ναό, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια ακολουθήστε τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Premium Wellness σε μια μοναδική πεζοπορία, ανάμεσα σε καστανιές και ρυάκια επιστρέφοντας στο Retreat.

Συνδυάστε τη χαλάρωση με την ευεξία

Χτισμένο μέσα στο δάσος και με εντυπωσιακή θέα, το Abeliona Retreat είναι η ιδανική επιλογή για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να βιώσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία wellness. Στο ξενοδοχείο κυριαρχεί μια ολιστική φιλοσοφία γύρω από την ευεξία, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην αρχιτεκτονική με τα φυσικά υλικά και τα γήινα χρώματα να πρωταγωνιστούν όσο και στις γαστρονομικές προτάσεις του. Οι διατροφικές επιλογές που προσφέρει είναι επηρεασμένες από την τοπική παράδοση, ενώ στην κουζίνα του χρησιμοποιούνται φρέσκα, αγνά υλικά από το μποστάνι του.

Πιστό στην αγάπη του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αναγνωρίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής χαλάρωσης, το Retreat διαθέτει το δικό του Yurt. Φτιαγμένο εξολοκλήρου από φυσικά υλικά, είναι τοποθετημένο σε μια ήσυχη πλαγιά στο πιο ψηλό σημείο του κτήματος και προσφέρει την αίσθηση της απομόνωσης, γεγονός που το αναδεικνύει στον απόλυτο προορισμό για yoga και διαλογισμό ή κάθε είδους ομαδική θεραπευτική δραστηριότητα.

Βόλτα στις πηγές της Νέδας

Ολοκληρώστε την εμπειρία της απόδρασης με μια επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Νέδα απολαμβάνοντας την επιβλητική ομορφιά του τοπίου. Το Yoga & Trekking Escape είναι η καλύτερη αφορμή για να κάνετε ένα ευεργετικό δώρο στον εαυτό σας ενώ παράλληλα θα χαλαρώσετε από το βαρύ πρόγραμμα της καθημερινότητας. Η άνετη διαμονή σας στο Abeliona Retreat σε συνδυασμό με τις συνεδρίες yoga και τις οργανωμένες πεζοπορίες στο μαγευτικό πράσινο τοπίο θα σας αφήσουν με μία αίσθηση ευεξίας και υγείας που θα σας συντροφεύει μέχρι την επόμενη εξόρμηση.

Για πληροφορίες: www.premiumwellness.gr