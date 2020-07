Bazaar at work | Καριέρα από το σπίτι

Από τη Helen Kirwan-Taylor

Σήμερα το πρωί συ­ζητούσαμε στο WhatsApp με μια φίλη μου που συνή­θως βρίσκεται στο γραφείο από τις 7.30. Μετά από αρ­κετή ώρα και αφού είχαμε αναλύσει διάφορα ουσια­στικά και ανούσια ζητήμα­τα, από τις επερχόμενες αμε­ρικανικές εκλογές μέχρι τον καιρό, τη ρώτησα αν δού­λευε από το σπίτι. Φυσικά και ναι, και μάλιστα για πρώ­ η φορά στην επαγγελματι­κή της ζωή ως υπεύθυνη δι­αχείρισης αμοιβαίων κεφα­λαίων. Και, όπως μου εξο­μολογήθηκε, ένιωθε σαν παιδί που το έχεις αφήσει ελεύθερο μέσα σε ένα ζα­χαροπλαστείο.

Αν και ακόμη δε γνωρί­ζουμε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στη ζωή μας η μετά­ COVID­19 εποχή, είναι σίγουρο πως θα αλλάξει ρι­ζικά τον τρόπο που δουλεύουμε, ίσως και για πά­ντα. Οι περισσότεροι από εμάς χρειάστηκε να προσαρμοστούμε γρήγορα στην εργασία από το σπίτι, μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση τόσο για τους εργαζομένους (αν και όχι ιδιαίτερα για τη φίλη μου) όσο και για τους εργοδότες, που έχουν συνηθίσει στη φυσική παρου­σία των εργαζομένων τους.

Σε όλους αυτούς που ανησυχούν ότι το προσωπικό τους, αντί να δουλεύει, περνά τις εργάσιμες ώρες του παρακολουθώντας Netflix ή βάζοντας μπουγάδα η τεχνολογία δίνει τη λύση, για παράδειγμα με το ειδικό λογι­σμικό που δημιούργησε η εταιρεία Transparent Business. Το συγκεκριμένο λογισμικό σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει στους μάνατζερ να υπολογίζουν πόσο δραστήριοι είναι οι εργαζόμενοι στον υπολογιστή τους τις ώρες εργασί­ας καταγράφοντας λεπτο­μερώς τις ενέργειές τους στο πληκτρολόγιο ή με συ­χνά screenshots ανά 3 λε­πτά. "Διαπιστώσαμε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 20% με 30% στις επι­χειρήσεις που το χρησιμοποίησαν" αναφέρει ο υπεύ­θυνος της εταιρείας Moe Vela, πρώην ειδικός σύμβουλος του Joe Biden. Το λο­γισμικό είναι ταυτόχρονα και στη διάθεση των εργαζομένων ώστε να μπορούν κι εκείνοι να δίνουν, αν το επιθυμούν, πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους εν ώρα εργασίας. Αν, για πα­ράδειγμα, ένας εργαζόμε­νος αναζητά κάτι στο Ama­zon που αφορά τη δουλειά και όχι προσωπικές του αγο­ρές, μπορεί να το διευκρινί­σει ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένα συμπεράσματα. Ωστόσο, αυτή η στενή παρακολούθηση έχει νόημα μόνο για τις εργασίες που γίνονται μέσω του υπολογιστή. Οι άνθρωποι που πρέπει να παράγουν κάποιο έργο απλά πρέπει να το παράγουν. Έχοντας δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια από το σπίτι, στην αρχή ως συγγραφέας και στη συνέχεια ως εικαστικός, έχω ανακαλύψει διάφορους τρόπους για να καθησυχάζω τα αφεντικά μου όσον αφορά την παραγωγικότητά μου. Υπάρ­χουν πολλοί και διαφορετικοί μέθοδοι για να είσαι αποτελε­σματικός ως εργαζόμενος.

Στο γραφείο συχνά αναλώνεται κανείς σε συζητήσεις γύρω από ένα φλιτζάνι κα­φέ ή στον ψύκτη θεωρώντας ότι και αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όταν εργαζό­μουν στη CBS στο Λονδίνο, περνούσα μέρες ολόκληρες στην κουζίνα της εται­ρείας και αναγκαζόμουν να πηγαίνω και Σαββατοκύριακο για να μπορέσω να δουλέψω απερίσπαστη ώστε να ολοκλη­ρώσω αυτά που έπρεπε και να προλάβω τις προθεσμίες μου.

Ο Mason Currey στο διάσημο βιβλίο του "Daily Rituals: How Artists Work" μελέτησε τις συνήθειες πολλών σημαντι­κών και επιτυχημένων καλλιτεχνών. Οι περισσότεροι, μεταξύ των οποίων ο συγ­γραφέας Martin Amis, παραδέχτηκαν πως μόνο λίγες ώρες την ημέρα αφιερώνουν στη δουλειά και κατά κανόνα το πρωί. Τα απογεύματα, σύμφωνα με τον Amis, είναι για διάβασμα και τένις. Αν αφαιρέσετε την κουβέντα την ώρα του καφέ, τα συνεχή meetings, τα διαλείμματα για φαγητό και τουαλέτα, οι ώρες παραγωγικής εργασίας στο γραφείο δεν ξεπερνούν τις 2 ώρες τnν ημέρα. Επομένως, μη γίνεστε αυστηροί με τον εαυτό σας επειδή μπορεί να περ­νάτε κάποιες ώρες στο WhatsApp ή επει­δή "χάνεστε" για αρκετή ώρα στο Instagram – το πιθανότερο είναι ότι έχε­ τε εργαστεί πολύ πιο σκληρά απ’ ό,τι αν βρισκόσασταν στο γραφείο.

Ως εργαζόμενος από το σπίτι οφείλετε να βρείτε το ρυθμό που σας ταιριάζει.

Εγώ, για παράδειγμα, όταν έχω προθε­σμίες, ξυπνάω στις 5 και δουλεύω εντα­τικά μέχρι τις 10. Τότε θεωρώ ότι μου αξίζει μια βόλτα μέχρι το καφέ. Φροντίζω να αφιερώνω τα απογεύματα σε χαλαρές εργασίες, όπως το ξεκαθάρισμα του αρ­χείου μου. Επίσης, μπορεί να κοιμάστε μέχρι τις 11 το πρωί, αλλά να δουλεύετε μέσα στη νύχτα ή να κάνετε τη μεσημε­ριανή σας σιέστα. Μη φοβάστε να ξεκλέψετε μια ωρίτσα. Εί­ναι αρκετή για να σας ανανεώσει και να σας κάνει ιδιαίτερα παραγωγικούς το δεύτερο μισό της ημέρας. Να θυμάστε. Όλα είναι αποδεκτά, αρκεί να γίνεται η δουλειά.

Όσο για το αν πρέπει να ντύνεσαι στο σπίτι σαν να βρίσκεσαι στο γρα­φείο, οι γνώμες διίστανται. Μια φίλη επιμένει ότι, όταν δε φοράς σουτιέν, το μυαλό σου δεν μπορεί να λειτουρ­γήσει. Αρκετοί όμως από τους συνα­δέλφους σας πολύ πιθανό να εμφανίζονται στο Skype με τις πιτζάμες και τις σαγιονάρες από τη μέση και κάτω. Μια φορά είχα τηλεφωνικό ραντεβού με σημαντικό Γερμανό αξιωματούχο, ο οποίος τελικά αναγκάστηκε να πα­ραδεχτεί ότι σε όλη τη διάρκεια της κλή­σης μας βρισκόταν καθισμένος στην τουαλέτα. Εγώ απέφυγα να αποκαλύ­ψω ότι ήμουν στο κρεβάτι.

Προσωπικά, μετά από αρκετές εμ­φανίσεις με homewear, όταν κάποιος μου χτυπούσε απροσδόκητα την πόρ­τα, αποφάσισα να φοράω κολάν και άνετα πουκάμισα. Ντύσιμο που δείχνει αρκετά επαγγελματικό, ενώ ταυτόχρο­να είναι βολικό και για ένα μεσημερια­νό ύπνο, αν προκύψει. Μια ακόμα συμ­βουλή μου είναι να βάζετε λίγο κραγιόν πριν από τις βιντεοκλήσεις, αλλά και να απομακρύνετε ό,τι δε θέλετε να εμφανί­ζεται στην οθόνη, για παράδειγμα το άδειο μπουκάλι κρασί από το προηγούμενο βράδυ. Πρόσφατα μια φίλη μου εξομολογήθηκε ότι ήταν στη μέση ενός Skype call με έναν πολύ σημαντικό πε­λάτη, όταν συνειδητοποίησε τρομοκρα­τημένη ότι πίσω της φαίνονταν μια ατέ­λειωτη σειρά από λούτρινα ζωάκια.

Ένα ακόμα θετικό της εργασίας από το σπίτι είναι πως, περνώντας περισσό­τερο χρόνο εκεί, φροντίζουμε περισσό­τερο και το χώρο γύρω μας. "Παλαιότε­ρα το σπίτι ήταν το μέρος που κατέρρεα μετά από μια εξαντλητική μέρα" αναφέρει μια σύμβουλος προσλήψεων που αυτό τον καιρό εργάζεται από το σπίτι. "Τώ­ ρα αισθάνομαι ότι κάτι με συνδέει με αυτό". Βάζει λουλούδια στα βάζα και δεν ξεχνάει να ανάψει τα αρωματικά κεριά της. "Στο γραφείο όλοι ήθελαν κάτι. Ήταν δύσκολο να δουλέψεις συγκεντρωμένη. Πλέον το σκέφτονται να με ενοχλήσουν."

5 Apps για σωστή διαχείρηση χρόνου

1. Noisli: Με αυτή την εφαρμογή έχετε για ηχητικό background τον ήχο της βροχής, που βοηθάει στη συγκέντρωση.

2. Asana: Μια καλοσχεδιασμένη project-management εφαρμογή για να οργανώνετε τις δουλειές σας, να ορίζετε υπενθυμίσεις και να επιβιώνετε από εξαντλητικές to do lists.

3. Expensify: Το app που αρχειοθετεί τιμολόγια, αποδείξεις και έξοδα και

σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας χωρίς ταλαιπωρία.

4. Toggl: Καταγράφει ποιες εργασίες καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας αλλά και πόσες ώρες περνάτε on line ώστε να κάνετε καλύτερη διαχείριση του χρόνου σας.

5. Wakeout!: Περιλαμβάνει ασκήσεις γυμναστικής στο σπίτι που χρησιμοποιούν σαν όργανο το γραφείο σας και σας κρατούν σε φόρμα.

΄Ολες οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο App Store.