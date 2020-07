Αγοράστε ένα skateboard- έργο τέχνης και βοηθήστε ώστε να πάει ένα παιδί σχολείο

Στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του 2019, Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) οι σκηνοθέτιδες Carol Dysinger και Elena Andreicheva ρίχνουν ένα γλυκόπικρο φως σε μια απίθανη ομάδα skateboard στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Η ταινία γυρίστηκε σε ένα σχολείο που ιδρύθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Skateistan, όπου παιδιά (αγόρια και κορίτσια) που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, διδάσκονται πώς να διαβάζουν και να γράφουν - πριν φορέσουν τα sneakers τους για να μάθουν να διασχίζουν τις ράμπες του skatepark που βρίσκεται εντός του σχολείου.

Το Skateistan ιδρύθηκε από τον Αυστραλό skateboarder Oliver Percovich "για να δώσει στους Αφγανούς νέους μια κοινότητα και μια θετική διέξοδο". Αυτό που ξεκίνησε το 2007 ως ένα ad-hoc skate session έχει εξελιχθεί σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τώρα 2.500 μειονεκτούντα παιδιά κάθε εβδομάδα στα τέσσερα σχολεία του στο Αφγανιστάν, την Καμπότζη και τη Νότια Αφρική. Η φιλανθρωπική οργάνωση ετοιμάζεται τώρα να κατασκευάσει ένα skatepark και ένα σχολείο στην πόλη Bamyan του Αφγανιστάν, όπου τα ιστορικά αγάλματα του Gautama Buddha καταστράφηκαν από τους Ταλιμπάν το 2001.

Συμμετέχοντας σε αυτήν την πρωτοβουλία, το The Skateroom, ένα brand με έδρα τις Βρυξέλλες που φτιάχνει limited edition skateboards σχεδιασμένα από καλλιτέχνες, δωρίζει το 25% των κερδών σε κοινωνικά έργα. "Επιλέγουμε καλλιτέχνες που θέλουν να υποστηρίξουν την αποστολή μας, που θέλουν να ασχοληθούν με το Skateistan και ίσως ακόμη και να σκεφτούν να πάνε στο Αφγανιστάν μαζί μας", λέει ο ιδρυτής του Skateroom, Charles-Antoine Bodson, αναφερόμενος σε μια συνεργασία με τον Paul McCarthy που συγκέντρωσε 200.000 $ για το σχολείο του Skateistan στη Νότια Αφρική.

Η τελευταία συνεργασία του Skateroom είναι με τη γκαλερί David Zwirner, το MoMA Design Store και τον καλλιτέχνη Raymond Pettibon. Πρωταγωνιστής της πανκ σκηνής της Καλιφόρνιας στη δεκαετία του 1980, τα έργα του Pettibon που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια - No Title (You have a Clear…) και No Title (The Bright Flatness) - έχουν εμπνεύσει δύο αποκλειστικές εκδόσεις (350 και 750 ευρώ)). Και τα δύο έχουν σχεδιαστεί για να κρεμαστούν ως έργα τέχνης και είναι διαθέσιμα για παραγγελία, με σκοπό να συγκεντρωθούν 50.000 $ για το σχολείο Bamyan του Skateistan.

Πηγή: Madamefigaro.gr