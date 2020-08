Ο Ottolenghi και τα γλυκά των Βερσαλλιών

Το πλούσιο food documentary της Laura Gabbert "Ottolenghi and the Cakes of Versailles", η παγκόσμια πρεμιέρα του οποίου είχε προγραμματιστεί για το Tribeca Film Festival, καταγράφει μια καλοκαιρινή εκδήλωση του 2018 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπου ο διάσημος σεφ και εστιάτορας Yotam Ottolenghi είχε αναθέσει σε πέντε διάσημους pastry chefs να δημιουργήσουν επιδόρπια προς τιμήν μιας έκθεσης για τις Βερσαλλίες.

Ανάμεσά τους είναι η Ουκρανή Dinara Kasko, η οποία δημιουργεί υπέροχα κέικ εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική, ο Γάλλος Dominique Ansel, δημιουργός του "Cronut", ο Βρετανός Sam Bompas, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις με τα jellies του, η Τυνησιακής καταγωγής Ghaya Oliveira, ο ζαχαροπλάστης από το εστιατόριο Daniel που κέρδισε το James Beard Award και η Janice Wong, από τη Σιγκαπούρη που δημιουργεί τέχνη με το φαγητό. Το να παρακολουθεί κάποιους αυτούς τους πέντε ταλαντούχους pastry chefs εν ώρα εργασίας είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών και ο λογαριασμός της Kasko στο Instagram είναι εθιστικός.

Στο ντοκιμαντέρ, η Gabbert δείχνει τι συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια καθώς οι pastry chefs προετοιμάζουν τα έργα τέχνης τους. Ωστόσο, το "Ottolenghi and the Cakes of Versailles" αφορά επίσης τα κοινωνικά και ιστορικά μαθήματα της Γαλλικής Επανάστασης, από την πολυτέλεια και την παρακμή της έως τη διαφάνεια και την ανισότητα. Το φαγητό που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση Feast of Versailles with Yotam Ottolenghi αναβιώνει την τέχνη, τη γεύση, τη μυρωδιά και το πάθος πριν από τουλάχιστον 200 χρόνια.

Σε όλη την ταινία, ο Ottolenghi λειτουργεί ως καθοδηγητής, αποδομώντας τα γλυκά για να μας δώσει την ιστορία των συστατικών που τώρα θεωρούμε δεδομένα, όπως η ζάχαρη και η σοκολάτα. Σε συνομιλίες με εμπειρογνώμονες, έχουμε επίσης μια εικόνα για τη ζωή στις Βερσαλλίες, από την πολυτέλεια του Λουδοβίκου ΙΔ' έως την πτώση της Marie Antoinette, και τι συνέβαινε μέσα στις κουζίνες.

Πηγή: madamefigaro.gr