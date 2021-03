Αθήνα - Νέα Υόρκη σε εικαστικό διάλογο: Πρόσωπα του Ήρωα

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Lincoln Center for the Performing Arts ανακοινώνουν την πραγματοποίηση έκθεσης με τίτλο Πρόσωπα του Ήρωα που θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη και αποτελεί την εναρκτήρια διοργάνωση της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative. Έργα φοιτητών από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και το Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη που διερευνούν την έννοια και την πορεία του "ήρωα" και του "ηρωισμού" στην ιστορία – ένα θέμα που έχει αποκτήσει νέα σημασία στον καιρό του COVID-19 – θα παρουσιαστούν δωρεάν σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους των δύο οργανισμών στις αρχές Ιουλίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SNF-Lincoln Center Agora Initiative (SNF-LC), μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό και την επανενεργοποίηση του δημόσιου χώρου μέσα από τις "Δίδυμες Αγορές" ("Twin Agoras") στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Πρόσωπα του Ήρωα οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν έργα με τις δικές τους ερμηνείες του ηρωισμού ή των ηρωικών μορφών, από το παρελθόν έως και σήμερα. Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επαγγελματίες του χώρου της τέχνης και εκπροσώπους του ΚΠΙΣΝ, του Lincoln Center και των δύο Σχολών, θα επιλέξει τα 20 έργα – 10 από κάθε πόλη – που θα εκτεθούν.

Στη Νέα Υόρκη η έκθεση θα είναι μέρος του Restart Stages, ενός υπαίθριου κέντρου παραστατικών τεχνών που δημιουργείται στον χώρο του Lincoln Center και πρόκειται να εγκαινιαστεί στις 7 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Στην Αθήνα η έκθεση εντάσσεται στα Πρόσωπα του Ήρωα, τον θεματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Η έκθεση Πρόσωπα του Ήρωα είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative, μίας σύμπραξης που έχει πρωταρχικό στόχο να ξαναζωντανέψει τους δημόσιους χώρους με ουσιαστικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικού και κοινοτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι εμβληματικές εγκαταστάσεις, έκτασης 65 στρεμμάτων, του Lincoln Center στο Μανχάταν θα υποδεχτούν το κοινό σε "επανενεργοποιημένους" εξωτερικούς χώρους που θα αξιοποιηθούν ως αρχαία "αγορά": ένας δημόσιος χώρος για όλους στο επίκεντρο της αστικής ζωής. Η επιθυμία να προσφέρει στην Αθήνα έναν αντίστοιχο χώρο, που να ανήκει πραγματικά στον κόσμο, αποτέλεσε το κίνητρο για το ΙΣΝ προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, μέσω της μεγαλύτερης μεμονωμένης δωρεάς του μέχρι σήμερα, και να το παραδώσει στους Έλληνες πολίτες το 2017.

"Σε μια εποχή που έχουν περιοριστεί τα ταξίδια, η πρωτοβουλία SNF-LC Agora είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προσπαθεί να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε δυο ηπείρους και να συνδέσει όλους μας μέσω της τέχνης και του δημόσιου χώρου. Ελπίζουμε ότι οι "Δίδυμες Αγορές", στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη, θα λειτουργήσουν ως δημιουργικός καταλύτης και πολύτιμη υπενθύμιση του πόσο σημαντικό είναι να συνδέονται οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί μεταξύ τους και πόση πολυμορφία παρουσιάζει αυτή η σύνδεση. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τις ερμηνείες των μαθητών σχετικά με τον ηρωισμό, από το παρελθόν έως τις νέες εκφάνσεις του στο παρόν", δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Ανδρέας Δρακόπουλος.

"Βασικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι να βρίσκουμε καινοτόμους τρόπους για να προσφέρουμε προσβάσιμο δημόσιο χώρο σε καλλιτέχνες αλλά και στα μέλη της κοινότητας. Με την πρώτη διοργάνωση αυτής της νέας συνεργασίας τοποθετούμε τις τέχνες στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Αυτή είναι η πρώτη από πολλές δράσεις που θα υλοποιήσουμε με τους φίλους μας στο ΚΠΙΣΝ μαζί με καλλιτέχνες και μέλη της κοινότητας εδώ στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Αυτές οι σχέσεις είναι τόσο ουσιαστικές για τη ζωτικότητα της πόλης μας, τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς επανερχόμαστε στην κανονικότητα μετά από την πανδημία", επεσήμανε ο Henry Timms, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Lincoln Center.