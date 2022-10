Warner Bros | Πουλάει τα πρώτα NFT του ‘Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’

Οι φανατικοί συλλέκτες του The Lord of The Rings: The Felowship of the Ring έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν NFT με την limited edition βερσιόν της ταινίας.

Η Warner Bros. λανσάρει τα NTF σε συνεργασία με την εταιρεία Eluvio που θα είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές εκδοχές από τις 21 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούνιο κυκλοφορεί μια ταινία σε NFT, με την Jessica Schell, GM των στούντιο, να διευκρινίζει ότι δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα κυκλοφορήσεουν και άλλες ταινίες σε NFT.

Το στούντιο θα κυκλοφορήσει 999 κόπιες της ταινίας σε NFT που θα κοστίχουν 100 δολάρια το ένα και δέκα χιλιάδες κόπιες των 30 δολαρίων. Και τα δύο θα επιτρέπουν στους αγοραστές να δουν την extended εκδοχή της ταινίας – που διαρκεί 3 ώρες και 48 λεπτά- και περιέχει πάνω από 8 ώρες και επιπλέον υλικό και φωτογραφίες.

"Ψάχνουμε πάντα τρόπους για να ευχαριστήσουμε και να εκπλήξουμε τους fans και τους συλλέκτες όπως κάνουμε με το ‘The Lord of the Rings' που θα δώσει την ευκαιρία στους fans να δουν την ταινία με ένα καινούργιο τρόπο" είπε η Schell για την ταινία που είχε κάνει πρεμιέρα το 2001.