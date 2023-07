Poseidonion Grand Hotel | Μία ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας στις Σπέτσες

Το ιστορικό Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες για ένα ακόμη καλοκαίρι προσκαλεί τους επισκέπτες του σε μια ασύγκριτη εμπειρία φιλοξενίας ταυτισμένη με την αριστοκρατική αύρα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, που το διακρίνουν για περισσότερο από 100 χρόνια τώρα, ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Προσωποποιημένες ανέσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου συνδυάζονται με εκλεκτές γαστρονομικές προτάσεις και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες καλώντας τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να γνωρίσουν την ξεχωριστή ομορφιά του καταπράσινου νησιού του Αργοσαρωνικού, μιαν ανάσα μακριά από την Αθήνα.

Μια ασύγκριτη εμπειρία φιλοξενίας

Η διαμονή στο Poseidonion Grand Hotel χαρακτηρίζεται από την αυθεντική φιλοξενία με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του το ξενοδοχείο και την προσεγμένη φροντίδα κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωμάτια και σουίτες υψηλής αισθητικής που προσφέρουν μια αριστοκρατική αύρα και μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης, ενώ η έμπειρη ομάδα του Ποσειδωνίου βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών για σχεδιάσουν μαζί μια αξέχαστη απόδραση σε ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά.

Γαστρονομικά ταξίδια που σαγηνεύουν όλες τις αισθήσεις

Με τη γαστρονομία να βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Ποσειδωνίου, τα εστιατόρια του ξενοδοχείου αποτελούν διαχρονικά αγαπημένους προορισμούς παρουσιάζοντας εμπνευσμένες προτάσεις με αγνές πρώτες ύλες και δημιουργικές πινελιές. Ο Executive Chef Θεολόγος Αμηράς, στο τιμόνι της κουζίνας. επιμελείται και φέτος τα ανανεωμένα μενού που προσφέρουν μια σύγχρονη οπτική στην ελληνική γαστρονομική κουλτούρα, ενώ την ομάδα συμπληρώνουν με το ταλέντο τους ο Sous Chef Αλέξανδρος Σοροβίγκας και ο Junior Sous Chef Παναγιώτης Μπούφης.

To εστιατόριο Library Brasserie αποτελεί σημείο συνάντησης καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, καλωσορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε ένα ταξίδι αγαπημένων και οικείων γεύσεων. Από πληθωρικά σνακ όπως το flatbread με μανιτάρια, γραβιέρα με τρούφα, θυμάρι και ρόκα και vegan επιλογές όπως η πρωτότυπη vegan Caesar με τηγανητά μανιτάρια πλευρώτους, παρμεζάνα από Κάσιους και σάλτσα από διατροφική μαγιά μέχρι εμπνευσμένες συνταγές όπως το γιουβέτσι μπριάμ με λαχανικά από το Bostani, εσαλότ με μαύρη μπίρα και πράσινη ντομάτα τουρσί

που αναδεικνύουν τους θησαυρούς της γης, ακόμη και οι πιο απαιτητικοί θα ανακαλύψουν γεύσεις που θα τους εντυπωσιάσουν.

Στο βραβευμένο On the Verandah η μεσογειακή κουζίνα βρίσκει την πιο νόστιμη εκδοχή της με εμπνευσμένες δημιουργίες εκλεπτυσμένων γεύσεων να πρωταγωνιστούν. Δημιουργικά πιάτα με φρέσκα υλικά από το Bostani του Ποσειδωνίου, ψάρια εποχής και ελάχιστα επεξεργασμένες πρώτες ύλες συνθέτουν έναν κόσμο ανεπανάληπτων γευστικών περιπλανήσεων, συστήνοντας μια comfort αίσθηση του φαγητού.

Στα must taste της κάρτας συγκαταλέγονται τα δίχρωμα καρότα γλασέ με κύμινο, κόλιανδρο, ταχίνι και ρόδι, το σπαγγέτι τόνου με σάλτσα πρασοσέλινο, bonito flakes, ρόκα και αβγοτάραχο Μεσολογγίου αλλά και το αρνίσιο καρέ γαλλικής κοπής με πουρέ κουνουπιδιού, ψητή αγκινάρα και σάλτσα από τον ζωμό του αρνιού. Ο επίλογος είναι φυσικά γλυκός με θελκτικά επιδόρπια όπως ο μπακλαβάς με κρέμα από φιστίκια Αιγίνης, γάλα εσπούμα με κάρδαμο, καραμελωμένα φύλλα και παγωτό φιστίκι και η πάβλοβα με μαρέγκα με γκανάζ γιαουρτιού, κομπόστα φράουλα με τζίντζερ, σορμπέ φράουλα και πούδρα raspberries. Την ίδια στιγμή, το ειδυλλιακό σκηνικό του εστιατορίου στην ιστορική βεράντα του Ποσειδωνίου δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία απολαύσουν μαγευτικές βραδιές με φόντο τον Αργοσαρωνικό.

Σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, το Palms Τhe Bar δίνει νέα πνοή στις βραδιές στις Σπέτσες. Από νωρίς το απόγευμα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά cocktails αλλά και πρωτότυπους signature συνδυασμούς σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό στην αυλή του Ποσειδωνίου. Την εμπειρία συμπληρώνουν απολαυστικά bites και επιλογές sushi που έχουν επιμεληθεί ειδικά ο σεφ και η ομάδα του.

Το Bostani του Ποσειδωνίου ζωντανεύει μια αυθεντική farm-to-table εμπειρία, φέρνοντας στο πιάτο των φιλοξενούμενων τα πιο φρέσκα προϊόντα από την παραγωγή του κτήματος. Σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην εξοχή των Σπετσών, η φάρμα του ξενοδοχείου υποδέχεται τους επισκέπτες σε ένα γαλήνιο, καταπράσινο περιβάλλον και τους καλεί να γίνουν ένα με τη φύση. Τα υλικά συλλέγονται κατευθείαν από τη γη και δημιουργούνται ολόφρεσκα πιάτα γεμάτα από τα αρώματα και τις γεύσεις του νησιού. Παραδοσιακές συνταγές που ταυτίζονται με την ελληνική κουζίνα και την νησιωτική ταυτότητα, όπως τα γεμιστά, ο καγιανάς με σύγκλινο Μάνης και ο κόκορας κρασάτος με μαρουβά και λιαστή ντομάτα, παρουσιάζονται στην πιο αγνή μορφή τους μέσα στην καρδιά της σπετσιώτικης φύσης. Εδώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική al-fresco γευστική εμπειρία ανακαλύπτοντας τις γαστρονομικές παραδόσεις της Ελλάδας σε ένα πανέμορφο χώρο αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους μέσα από μαθήματα μαγειρικής με την καθοδήγηση των chefs του ξενοδοχείου.

Αξέχαστες εμπειρίες με την υπογραφή της ομάδας concierge του ξενοδοχείου

Με φόντο τον Αργοσαρωνικό κόλπο, οι φιλοξενούμενοι προσκαλούνται σε μια ανεπανάληπτη νησιωτική απόδραση, εξερευνώντας τις κρυφές ομορφιές και την απαράμιλλη γοητεία των Σπετσών. Η ομάδα concierge του ξενοδοχείου βρίσκεται στη διάθεση του επισκέπτη για να επιμεληθεί με κάθε λεπτομέρεια εμπειρίες που ανταποκρίνονται σε κάθε επιθυμία. Βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, πεζοπορία στα μονοπάτια του νησιού, μαθήματα ιστιοπλοΐας, ιππασία, περιπλανήσεις στα πλακόστρωτα σοκάκια και τα παλιά αρχοντικά αλλά και ταξίδια στην πλούσια ιστορία του τόπου συνθέτουν το ψηφιδωτό μερικών από τις ομορφότερες στιγμές των διακοπών, που σας περιμένουν να ανακαλύψετε. Από τον γύρο του νησιού με ιδιωτικό καΐκι ή yacht, εξορμήσεις σε πανέμορφες παραλίες, μέχρι ημερήσιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να εξερευνήσουν την ευρύτερη περιοχή με τον καλύτερο τρόπο.

Για τους λάτρεις των θαλασσινών αποδράσεων, το Water Panda, το σκάφος του ξενοδοχείου είναι η ιδανική επιλογή για να επισκεφτείτε τις κρυμμένες παραλίες του νησιού, αλλά και να απολαύσετε κοντινές αποδράσεις, χαρίζοντάς σας στιγμές απόλυτης ελευθερίας και γαλήνης. Το πρόσφατα ανακαινισμένο sport convertible Bertram του 1984 με κομψά δερμάτινα καθίσματα και λεπτομέρειες από ξύλο teak θα γίνει ο αγαπημένος σας "σύντροφος” για τις εξορμήσεις σας στο νησί και την ευρύτερη περιοχή.

Ευεξία και χαλάρωση

Οι φιλοξενούμενοι έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε έναν ξεχωριστό κόσμο ευεξίας στο Idolo Spa και να απολαύσουν τη γαλήνη της πισίνας, ή να αφεθούν στα έμπειρα χέρια των beauty experts. Την ίδια στιγμή οι εραστές της Τέχνης θα ανακαλύψουν μια μοναδική συλλογή έργων από την Artion Galleries που εκτίθενται τόσο στο χώρο της γκαλερί, όσο και στους χώρους του ξενοδοχείου καθώς και μια υπέροχη συλλογή κοσμημάτων από μια ομάδα ταλαντούχων σχεδιαστών με διεθνή παρουσία, μεταξύ των οποίων και η Theodora D., Designer of the Year 2023, την οποία επιμελείται το Kiki & Eros Jewelry. Επίσης μια πρωτότυπη κολεξιόν ρούχων, κοσμημάτων και αξεσουάρ, ιδανικά για τις μέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού στις Σπέτσες, φιλοξενείται στην Mageia Boutique by Ileana Makri.

Ζήστε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας στις Σπέτσες

Τα εντυπωσιακά venues του ξενοδοχείου σε πανέμορφες τοποθεσίες σε όλο το νησί, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη διοργάνωση τόσο κοινωνικών όσο και επαγγελματικών εκδηλώσεων. Το "ζωηρό” Paradise Beach Club στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και η παραδοσιακή κατοικία Pine Estate στην ίδια περιοχή, το Bostani φωλιασμένο μέσα στην καταπράσινη φύση των Σπετσών καθώς και ο αγαπημένος θερινός κινηματογράφος Cine Titania εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία κάθε εκδήλωσης, με την υπογραφή του Poseidonion Grand Hotel.

Αποτελώντας φάρο της ελληνικής φιλοξενίας από το 1914 όταν άνοιξε για πρώτη φορά της πόρτες του, το Poseidonion Grand Hotel υπόσχεται και αυτή τη σεζόν να σας μυήσει σε έναν κόσμο κομψής πολυτέλειας και ζεστής φιλοξενίας, χαρίζοντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις γεμάτες συναρπαστικές εμπειρίες και γαστρονομικές περιπλανήσεις με φόντο το νησί των Σπετσών.