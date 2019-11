Οι δύο ξεχωριστές προβολές του "Very Ralph" στο Παρίσι

Δύο exclusive προβολές διοργάνωσε ο Ralph Lauren και το OCS ‘Home of HBO’ στις 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι για την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ "Very Ralph". Και στα δύο special screenings, αξιοσημείωτες προσωπικότητες τίμησαν με την παρουσία τους τον σχεδιαστή που γιόρτασε μια μακρόχρονη καριέρα με τεράστια επιρροή στον αμερικανικό πολιτισμό.

Η πρώτη προβολή έλαβε χώρα στον κινηματογράφο Beauregard και στη συνέχεια ακολούθησε cocktail party στη ναυαρχίδα του Ralph Lauren στο St Germain, ενώ η δεύτερη διοργανώθηκε στο Hotel Particulier Marcel Dassault όπου και ακολούθησε ένα φιλόξενο δείπνο.

Στιγμιότυπο από το δείπνο στο Hotel Particulier Marcel Dassault

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Hotel Particulier Marcel Dassault ήταν οι Laurent Dassault (ως επίτιμος καλεσμένος), Monica Bellucci, Laetitia Casta, Isabelle Adjani, India Mahdavi και Sidney Picasso. Στην προβολή που διοργάνωσε στον κινηματογράφο Beauregard ο Guillaume Jouhet (γενικός διευθυντής του OCS) βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Jeanne Damas, Lola Le Lann, Leonie Hanne και Geraldine Boublil.

Η ναυαρχίδα του Ralph Lauren στο St Germain.

Το "Very Ralph" είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ralph Lauren στο HBO. Η ταινία αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα και τη δημιουργία ενός από τα πιο επιτυχημένα brands στην ιστορία της μόδας. Το "Very Ralph" υπογράφει σκηνοθετικά η βραβευμένη Susan Lacy (γνωστή επίσης για το "Jane Fonda in Five Acts” και "Spielberg” στο HBO).