Her Dior | Το βιβλίο της Maria Grazia Chiuri για τις γυναίκες

Είναι η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στα ηνία του iconic Γαλλικού οίκου μόδας, ενώ στην πρώτη κιόλας συλλογή που δημιούργησε για τον Dior έκανε σαφείς τις προθέσεις της παρουσιάζοντας το T-shirt με τη φράση του Νιγηριανού συγγραφέα Chimamanda Ngozi Adichie "We Should All Be Feminists”. Αυτό το Τ-shirt, "φορεμένο” σε ένα κομμάτι ξύλο κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου της Maria Grazia Chiuri Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice.

Πρόκειται για ένα άλμπουμ 249 σελίδων όπου παρουσιάζεται το έργο 33 γυναικών φωτογράφων που εκπροσωπούν διαφορετικούς πολιτισμούς, γενιές και καλλιτεχνικά οράματα, όπως οι Brigette Niedermair, Nan Goldin, Sarah Waiswa, Fabiola Zamora και Sarah Moon. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, η Chiuri εξερευνά την πολυπλοκότητα του γυναικείου βλέμματος αλλά και το πώς απεικονίζεται η θηλυκότητα μέσα από το φακό μιας γυναίκας.

"Όνειρό μου και φιλοδοξία μου είναι εμείς οι γυναίκες να κοιτάζουμε η μία την άλλη στα μάτια, γι 'αυτό και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται ένα γυναικείο μάτι στις εικόνες που μιλούν εκ μέρους όλων μας”, εξηγεί η ίδια στον πρόλογο.

Οι εντυπωσιακές εικόνες του βιβλίου περιλαμβάνουν φωτογραφίες από δημιουργίες υψηλής ραπτικής και ready-to-wear που δημιούργησε η Chiuri τα τελευταία τέσσερα χρόνια μαζί με αποσπάσματα από κείμενα και ποιήματα των Judy Chicago , Claire Fontaine και Linda Nochlin.

Το άλμπουμ Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Rizzoli και διατίθεται στο dior.com και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Πηγή: Madamefigaro.gr