Swap don't shop | To πρώτο κατάστημα ανταλλαγής ρούχων στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου είναι γεγονός

"Aγοράστε λιγότερα, επιλέξτε σωστά, κάντε τα να διαρκέσουν", είχε πει αρκετά χρόνια πριν η Vivienne Westwood, και όπως φαίνεται η μόδα προσπαθεί να υιοθετήσει αυτή τη λογική σε μεγάλο βαθμό. Σε μια σύγχρονη εποχή όπου η βιομηχανία αλλάζει ριζικά και προσπαθεί να υπακούει στους κανόνες της βιωσιμότητας, οι Εβδομάδες Μόδας δεν θα μπορούσαν να μην ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Τον Σεπτέμβριο του 2018 έγινε το πρώτο βήμα σε αυτή του Λονδίνου, όταν για πρώτη φορά στα 35 χρόνια του θεσμού, ανακοινώθηκε πως δεν θα υπάρξει αληθινή γούνα σε πασαρέλα. Με Βρετανίδες σχεδιάστριες όπως τη Stella McCartney και τη Vivienne Westwood να δείχνουν έμπρακτα με τις καμπάνιες τους, τις μεγάλες τους προσπάθειες για μια πιο ηθική μόδα, το Λονδίνο αποδεικνύει πως δεν φοβάται να πάρει κι άλλες πρωτοβουλίες και να κάνει δραστικές αλλαγές. Σκοπός όλων αυτών των κινήσεων είναι να υιοθετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η λογική "slow fashion", να δίνονται δεύτερες ευκαιρίες στα ρούχα και να αποκτήσει το καταναλωτικό κοινό, αλλά και ο χώρος της μόδας γενικότερα, μια διαφορετική νοοτροπία.

Σε ένα πενθήμερο event που πραγματοποιήθηκε από το British Fashion Council κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, δημιουργήθηκε το πρώτο κατάστημα ανταλλαγής ρούχων. Πρόκειται για μια τάση που όσο περνούν τα χρόνια ανθίζει, αφού υποστηρίζει έμπρακτα όλους τους κανόνες του sustainability.

"Eίναι ένα πείραμα. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ταιριάζει απόλυτα στους ρυθμούς που κινείται ο κόσμος, μέσω εμπειριών", δήλωσε ο νέος σχεδιαστής Patrick McDowell που δημιούργησε μια συλλεκτική συλλογή ειδικά για να την δωρίσει στο πρώτο κατάστημα ανταλλαγής ρούχων. "Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, αλλά μόνο ρούχων" δήλωσε μεταξύ άλλων ο McDowell.

Το κατάστημα ήταν ανοικτό για τους προσκεκλημένους και τους εργαζόμενους της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, και είχε σκοπό να προωθήσει τη "sharing economy" που σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να βοηθήσει ενεργά την βιομηχανία της μόδας. Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν στο πρώτο κατάστημα ανταλλαγής ρούχων, ήταν δύο Burberry παλτό και ένα retro Puma sweater.

Στην προηγούμενη Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καμπάνια #LoveNotLandfill που αποτελούσε μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης στον τομέα της ένδυσης. Είχαν δημιουργηθεί "τράπεζες ανακύκλωσης" σε όλο το Λονδίνο για τα ανεπιθύμητα είδη ένδυσης καθώς και ανταλλαγής ρούχων. Από ότι φαίνεται αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Ο Patrick Duffy, ένας από τους διοργανωτές του πρώτου καταστήματος ανταλλαγής ρούχων του LFW, εξήγησε πως οι Εβδομάδες Μόδας μπορούν να βοηθήσουν ενεργά στην αλλαγή. "Δεν θα έπρεπε κάποιος να ντρέπεται να αγοράσει κάτι καινούργιο. Αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να σκέφτεται τη διαδικασία που κρύβεται πίσω από ένα ρούχο. Αν ο κόσμος έψαχνε τι αγοράζει, όπως ακριβώς κάνει για το φαγητό του, θα ήταν όλα διαφορετικά", δήλωσε μεταξύ άλλων. Στο Λονδίνο υπάρχουν ήδη κάποια καταστήματα ανταλλαγής ρούχων και οι πιο ενημερωμένοι καταναλωτές τα εμπιστεύονται συχνά, αποδεικνύοντας πως "The old is the new black".