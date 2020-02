Το Net-a-porter δημιουργεί 20 T-shirts ειδικά για την Ημέρα της Γυναίκας

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Net-a-Porter αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή για την Ημέρα της Γυναίκας. Αυτή τη φορά το γνωστό luxury website συνεργάζεται με το Women for Women International με 20 σχεδιαστές και brands για τη δημιουργία 20 T-shirts. Είναι η τρίτη χρονιά που το Net-a-porter ενώνει τις δυνάμεις του με τον οργανισμό ενώ τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου σε γυναίκες που ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από πολέμους και άλλες καταστροφές, προκειμένου να αρχίσουν και πάλι τη ζωή τους.

Στην ενέργεια συμμετέχουν με σχέδιά τους οι Stella McCartney, Gabriela Hearst, Alexa Chung, Isabel Marant, Amina Muaddi, Carine Roitfeld, Jimmy Choo, Rotate, Bernadette, Rosie Assoulin, Staud, The Attico, The Range, The Frankie Shop, Ganni, Nanushka, Charlotte Tilbury, Cecilie Bahnsen, Roxanne Assoulin, Net-a-porter x Ninety Percent. Από όλους ζητήθηκε να εκφράσουν μέσα από το T-shirt που θα σχεδιάσουν τη γυναικεία δύναμη. Το σχέδιο της συνεργασίας Net-a-porter x Ninety Percent για παράδειγμα λέγεται "Incredible Women", αυτό του The Attico "Let your Hair Down" και εμπνέει τις γυναίκες να νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Η Stella McCartney χρησιμοποιεί την ιδέα του sisterhood και χρησιμοποιεί ένα illustration της Fall/Winter 2019 καμπάνιας της, όπου οι γυναίκες ενώνονται και δείχνουν την αγάπη τους για τη γη.

Οι τιμές των T-shirts έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το εκάστοτε brand, καθώς όλοι ανέλαβαν όχι μόνο να τα σχεδιάσουν αλλά και να τα φτιάξουν, έτσι έθεσαν αυτόνομα και το κόστος, το οποίο εξαρτάται από τα υλικά και τη διαδικασία παραγωγής της κάθε μπλούζας.

"Αυτό το project σημαίνει πολλά για μας" είπε η Alison Loehnis, πρόεδρος των Net-a-porter και Mr Porter στο WWD. "Είναι μεγάλη τιμή το να συγκεντρώνουμε χρήματα για το Women for Women International και μάλιστα ενώνοντας τόσες δημιουργικές γυναίκες από τη βιομηχανία μας."