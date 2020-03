Summary of the season | Φέτος τα κλασικά επανέρχονται στο προσκήνιο με τον πιο σύγχρονο τρόπο

Από τη Lisa Armstrong

Ποια είναι τα 10 κορυφαία και εμβληματικά looks που σας έρχονται στο μυαλό από τα τελευταία 50 χρόνια; Το λευκό μπλέιζερ με το τολμηρό ντεκολτέ της Bianca Jagger στο γάμο της με τον Mick – η επιτομή του σύγχρονου σεξαπίλ. Η Jackie O με εμπριμέ φουλάρι στα μαλλιά – δονκιχοτικές παραλλαγές στην πιο πραγματιστική εκδοχή τους. Ο John Travolta με σακάκι, γιλέκο, παντελόνι. Η βασίλισσα Ελισάβετ με οποιαδήποτε από τις εμφανίσεις της στο γαλάζιο του πάγου. Η Meryl Streep με safari look στο Πέρα από την Αφρική. Η Kate Moss με καμπαρντίνα. Η J. Lo φορώντας ένα πράσινο σιφόν φουλάρι Versace με τροπικά μοτίβα, το οποίο με κάποιο μαγικό τρόπο είχε γίνει φόρεμα... Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά τα iconic looks πρωταγωνιστούν στη νέα σεζόν.

Tod's

Δε θυμάμαι να έχει υπάρξει άλλη φορά που τόσα αγαπημένα κομμάτια από τα παλιά δείχνουν τόσο φρέσκα και συναρπαστικά. Αν ακούγεται παράδοξο, καλώς ήρθατε στην ευρηματική περιπλοκότητα της μόδας του 2020, όπου οι σχεδιαστές, κάνοντας πολλές μικροσκοπικές αλλαγές, μετέτρεψαν το κλασικό σε ένα νέο updated κλασικό.

Givenchy

Ξεκινώντας από τον οίκο Celine του Hedi Slimane, η δύναμη που αντλεί ο σχεδιαστής έρχεται από τη δεκαετία του ’70. Ό,τι περίπου μπορείτε να θυμηθείτε από την εποχή όπου μεσουρανούσε το glam rock –η παρακμή, το στυλ boho, οι χίπις–, αλλά με νέα εκλεπτυσμένη φινέτσα και ανανεωμένη ευαισθησία. Ψηλόμεσα flared παντελόνια, φορέματα με παγέτες, σακάκια με έντονα πέτα και ώμους τόσο αιχμηρούς, που μοιάζουν να απειλούν να σκίσουν τα μάγουλά σας στην πρώτη απότομη κίνηση, πολυτελή τζιν και –μαντέψτε τι– γιλέκα. Αυτό το κομμάτι-κλειδί έχει να γνωρίσει τέτοια δόξα από την εποχή της ταινίας "Πυρετός το σαββατόβραδο". Θα γίνει ο σύμμαχός σας από το πρωί ως το βράδυ αυτή την άνοιξη, είτε με ένα threepiece κοστούμι Burberry είτε χωρίς σακάκι, ώστε να δίνει την αίσθηση του jumpsuit, όπως το είδαμε στον οίκο Louis Vuitton, είτε με φούστα, όπως το έδειξε η Chloe, θυμίζοντας το στυλ των Fleetwood Mac.

Dolce & Gabbana

Δεν αποκλείεται να έχετε ήδη ένα κοστούμι, τι θα λέγατε όμως για ένα Brunello Cucinelli, που η ανδρόγυνη ουσία του έχει εμπλουτιστεί με λίγη από την απαλότητα των σμέουρων; Για πιο νεανικό look υπάρχει και η εκδοχή του κοστουμιού με σορτς: boyish και από μετάξι στην Tod’s, από τουίντ και γεμάτο πρόκληση στη Chanel, μικροσκοπικό και υπερβολικά σέξι στον Saint Laurent (μα πώς τα καταφέρνουν οι Γάλλοι;).

Salvatore Ferragamo

Επειδή όλες αναζητάμε την ασφάλεια της επιβεβαίωσης και της διάρκειας, οι πρόσκαιροι εντυπωσιασμοί είναι εκτός εποχής. Αν θέλετε να αγοράσετε κάτι που θα κρατήσει, βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για κάτι που θα συνεχίσετε να το φοράτε τα επόμενα πέντε χρόνια και θα λατρεύετε όπως τώρα. Τα separates έχουν επανασχεδιαστεί – η μέση έχει ανέβει ακόμη πιο ψηλά στις φούστες και στα παντελόνια, έχει σφίξει ή έχει δεθεί (οι ερωτογενείς ζώνες της μόδας εντοπίζονται κυρίως στη μέση αλλά και –αν και διακριτικά– στα πόδια). Στον οίκο Givenchy η Clare Waight Keller έχει σχεδιάσει μπλούζες που ταιριάζουν σε μια ντίβα. Με ψηλό γιακά που μοιάζει με φουλάρι και φουσκωτά μανίκια, γίνονται ο καταλύτης που φέρνει τα πάνω κάτω στην γκαρνταρόμπα. Συνδυάστε τες με μακριά φούστα για τη βραδινή σας έξοδο ή με τις νέες culottes, που παίζουν με την ήρεμη υπεροχή τους κόντρα στο κοστούμι.

Celine

Η γυναικεία δύναμη ήταν αυτή που καθόρισε τις δημιουργίες στις πασαρέλες. Οι σχεδιαστές υιοθέτησαν το νέο ήθος που προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς το power dressing. Η ίδια γυναίκα τη μία μέρα μπορεί να φορέσει ένα αυστηρό tuxedo από τη Miu Miu και την άλλη ένα φόρεμα Erdem με την πιο αιθέρια δαντέλα. Το λευκό είναι το στοιχείο που ενώνει όλα τα υπόλοιπα αυτή τη σεζόν, χωρίς να χρειάζονται πολλές κοινωνικοψυχολογικές αναλύσεις. Τα sustainable φορέματα της Gabriela Hearst, τα λιτά κεντητά φορέματα του Dior ή οι μεταξωτές τουνίκ της Prada με τις καθαρές γραμμές, όλα μοιάζουν σύγχρονα αλλά και νοσταλγικά.

Dior

Αυτή η διπλή ταυτότητα γίνεται ιδιαίτερα φανερή στις δημιουργίες του Alexander McQueen, όπου η Sarah Burton πήρε το πιο ραφινάτο ιρλανδικό λινό και το δούλεψε με μια τεχνική του περασμένου αιώνα, που έδινε την αίσθηση ενός faux δέρματος πριν καν το faux γίνει μόδα. Στη συνέχεια η Burton έκοψε το ύφασμα σε λωρίδες δημιουργώντας ένα "απλό" εφαρμοστό φόρεμα με τεράστια μανίκια. Και το λευκό έγινε ρομαντικό, εντυπωσιακό αλλά και τόσο πρακτικό ταυτόχρονα. Οι safari επιρροές ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στις πασαρέλες. Ο οίκος Hermes επανασχεδίασε το safari τζάκετ προσθέτοντας δέρμα σε μπορντό χρώμα. Η Kate Spade δημιούργησε ένα λευκό ταγέρ, ενώ η Max Mara μετουσίωσε τη λειτουργικότητα του safari σε ένα λευκό κοστούμι με ζώνη στο σακάκι και παντελόνι μέχρι τον αστράγαλο. Όσο για τους Dolce & Gabbana, ισορρόπησαν το αυστηρό tailoring με ρετρό στοιχεία, δίνοντας έτσι ένα μάθημα για το πώς μπορείς να ανανεώσεις τα σχέδιά σου (και τον εαυτό σου) με την εναλλαγή χρωμάτων και υλικών.

Chloe

Και μιας και μιλάμε για χρώματα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τα πολλά παστέλ της άνοιξης, από τα λιλά και το eau de Nil μέχρι τις πάμπολλες αποχρώσεις του γαλάζιου. Μάλλον το "The Crown" έκανε το θαύμα του κι έτσι το χρώμα αυτό απέκτησε τεράστια δημοτικότητα. Μάλιστα, ο Paul Andrew πρότεινε ένα δυναμικό συνδυασμό παντρεύοντάς το με bottle green στον Salvatore Ferragamo. Φαίνεται ότι αυτό το χρώμα ταιριάζει με τα πάντα, ακόμη και με αυτά που δεν το περιμένεις, όπως το σοκολά και το λάιμ, δημιουργώντας μια σοφιστικέ αρμονία.

Chanel

Το παιδί-θαύμα της Bottega Veneta, ο Daniel Lee, επένδυσε τη συλλογή του με τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις του μπλε και το baby blue απέκτησε τη λάμψη της Grace Kelly, όπως τη θυμόμαστε με το γαλάζιο σιφόν φόρεμα και το ασορτί φουλάρι στην ταινία "Το κυνήγι του κλέφτη" το 1955. Τα φουλάρια, παρεμπιπτόντως, θα κυριαρχήσουν αυτή την άνοιξη. Δεμένα στο κεφάλι, περασμένα στη ζώνη, σε φορέματα, θα αποτελέσουν τη σίγουρη επιλογή για όσες δε θέλουν να δεσμευτούν με τις επιταγές της σεζόν, αλλά επιθυμούν να είναι μέσα στη μόδα.

Max Mara

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η J. Lo είχε φορέσει εκείνο το εμβληματικό πράσινο σιφόν φόρεμα Versace στα Bραβεία Grammy και το Διαδίκτυο είχε πάρει φωτιά, τόσο ώστε η Google να αναγκαστεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά ειδική λειτουργία για αναζήτηση εικόνας. Επρόκειτο για ένα φόρεμα με καταλυτική επιρροή αλλά και για έναν τρόπο να πει κανείς ότι η ομορφιά βρίσκεται στη διάρκεια. Το ίδιο φόρεμα επανεμφανίστηκε, με κάποια παραλλαγή στη γραμμή και χωρίς μανίκια, στη φετινή επίδειξη της Donatella Versace για την ανοιξιάτικη συλλογή. Το ίδιο έκανε και η J. Lo αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο τα ρούχα που γίνονται καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου.