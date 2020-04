Spring's new shapes | Το safari style είναι επίκαιρο και αυτή τη σεζόν

To safari style παραμένει επίκαιρο και αυτή τη σεζόν και αποκτά μοντέρνα και δυναμική διάθεση μέσα από συνδυασμούς που μετατρέπουν κάθε γυναίκα σε σύγχρονη αμαζόνα.

Φωτογραφία: Morelli Brothers

Fashion Editor: Miguel Enamorado

Στον ορίζοντα. Γιλέκο-καμπαρντίνα, Τ-shirt και φούστα Fabiana Filippi, fabianafilippi.com. Σκουλαρίκια Vahan Jewelry, vahanjewelry.com. Cuff Phillip Gavriel Fine Jewelry, phillipgavriel.com. Μπότες Hermès, Boutique Hermès

On a mission. Γιλέκο και φόρεμα με ζώνη Lafayette 148 New York, lafayette148ny.com. Καπέλο Nick Fouquet, nickfouquet.com. Σκουλαρίκια και cuff (δεξιά) Phillip Gavriel Fine Jewelry, phillipgavriel.com. Κολιέ Bottega Veneta, bottegaveneta.com. Cuff (αριστερά) και δαχτυλίδι (δεξιά) Robert Coin, robertocoin.com. Δαχτυλίδι (αριστερά) Lagos, lagos. com. Belt bag Polo Ralph Lauren, Attica. Πέδιλα Valentino Garavani, valentino.com. BEAUTY BAZAAR: Η κρέμα Rose Deep Hydration Face Cream της Fresh θα διατηρήσει την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη και απαλή όλη την ημέρα (Sephora).

Σακάκι, φούστα και τσάντα Coach, coach.com. Καπέλο Etro, etro.com. Σκουλαρίκια Lizzie Fortunato, lizziefortunato. com. Βραχιόλια Hermès, Boutique Hermès. Ζώνη Crescioni, crescionicollection. com. Πέδιλα K. Jacques, kjacques.fr.

Τζάκετ Escada, Attica. Πουλόβερ 7 For All Mankind, 7forallmankind. com. Καπέλο Etro, etro.com. Σκουλαρίκια Phillip Gavriel Fine Jewelry, phillipgavriel. com. Βραχιόλι Nest Jewelry, nestjewelry.com. Ζώνη Dolce & Gabbana, dolcegabbana.com.

H αψίδα του στυλ. Καμπαρντίνα Herno, herno.it. Μπλούζα Marciano, marciano.guess. com. Τοπ AG, agjeans.com. Σορτς Guess, Attica. Καπέλο Nick Fouquet, nickfouquet. com. Σκουλαρίκια Vahan Jewelry, vahanjewelry.com. Βραχιόλια Dinosaur Designs, Hermès, Nest Jewelry και Urban Zen by Donna Karan. Ζώνη Dsquared2, Eponymo Golden Hall. Μπότες Gianvito Rossi, Καλογήρου

Tζάκετ, τοπ και παντελόνι DKNY, donnakaran.com. Γυαλιά ηλίου Michael Kors Collection, Luxottica Hellas. Φουλάρι Dolce & Gabbana, dolcegabbana.com. Κολιέ Dsquared2, dsquared2. com. Βραχιόλι (επάνω) Dinosaur Designs, dinosaurdesigns.com. Βραχιόλι (κάτω) Nest Jewelry, nestjewelry.com. Ζώνη B-Low the Belt, b-lowthebelt.com. Μπότες Hermès, Βoutique Hermès.

Green party. Γιλέκο, μπλούζα και φούστα Brunello Cucinelli, Brunello Cucinelli Boutique. Καπέλο Lindsay Dunn, lindsayrdunn.com. Κολιέ David Yurman, davidyurman.com. Βραχιόλι (επάνω) Nest Jewelry, nestjewelry.com. Βραχιόλι (κάτω) Hermès, Boutique Hermès. Ζώνη Crescioni, crescionicollection.com. Πέδιλα Ancient Greek Sandals, Ancient Greek Sandals Boutique. BEAUTY BAZAAR: Εξασφαλίστε sleek αποτέλεσμα στα μαλλιά με το σπρέι Strong Finish Hairspray της Bumble and bumble (Sephora).

Σύγχρονες αμαζόνες. Ζακέτα L’Agence, lagence.com. Καπέλο Nick Fouquet, nickfouquet.com. Σκουλαρίκια Bottega Veneta, bottegaveneta.com. Βραχιόλια Nest Jewelry και Urban Zen by Donna Karan. Ζώνη Dsquared2, Eponymo Golden Hall. Πέδιλα Ancient Greek Sandals, Ancient Greek Sandals Boutique.

Σακάκι, τοπ, σορτς και σανδάλια Longchamp, longchamp.com. Καπέλο Lindsay Dunn, lindsayrdunn.com. Σκουλαρίκια Phillip Gavriel Fine Jewelry, phillipgavriel.com. Κολιέ (επάνω) Chloé, chloe.com. Κολιέ (κάτω) Bottega Veneta, bottegaveneta.com. Δαχτυλίδια Lagos και Roberto Coin.

Mοντέλο: Samile Bermannelli

Μαλλιά: Shin Arima for R+Co

Μακιγιάζ: Walter Obal for Make Up for Ever

Παραγωγή: Jacaranda Films and Production Service Network

Ευχαριστούμε το Luxury Boutique Hotel Puerto Valle by Grupo Insud, Esteros del Iberá, Argentina.