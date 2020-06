British Fashion Council | Κυκλοφορεί μάσκες σχεδιαστών για φιλανθρωπικό σκοπό

Μια νέα καμπάνια με τίτλο "The Great British Designer Face Coverings: Reusable, for People and Planet" ανακοίνωσε το British Fashion Council. Η πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Bags of Ethics, περιλαμβάνει την κατασκευή και την πώληση σε διεθνές επίπεδο, βιώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων μη ιατρικών καλυμμάτων προσώπου, που έχουν σχεδιαστεί στο Λονδίνο από έξι βρετανικά brands.



Halpern, Julien Macdonald, Liam Hodges, Mulberry, Raeburn και Rixo έχουν σχεδιάσει από μια μάσκα προσώπου και το πακέτο των τριών θα πωλείται στην τιμή των 17 ευρώ από τον ιστότοπο του British Fashion Council και μέσω των eshops των συνεργατών τους, συμπεριλαμβανομένων των Asos, Boots , John Lewis και Sainsbury's.

BFC/Mulberry, RÆBURN, Halpern



Το project φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο λίρες με το 100% των κερδών από τις πωλήσεις να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και να μοιράζονται μεταξύ των NHS Charities Together Covid-19 Urgent Appeal, BFC Foundation Fashion Fund και Wings of Hope Children's Charity.



"Η μόδα είναι μια δύναμη που ενώνει και τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές", δήλωσε η Caroline Rush, διευθύνων σύμβουλος της BFC. "Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του COVID-19, προστατεύοντας παράλληλα τις ιατρικές προμήθειες που προορίζονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσω αυτού του έργου, όχι μόνο θα τιμήσουμε τους Βρετανούς σχεδιαστές αλλά θα υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητα σε μια κρίσιμη εποχή".