Chic bouquets | Αποκωδικοποιήστε τα μυστικά των δημιουργικών φλοράλ εμφανίσεων

Φωτογραφίες: Amie Milne

Styling: Florrie Thomas

Ton sur ton

Ένα αυστηρό μονόχρωμο κοστούμι αποκτά θηλυκή χροιά όταν φορεθεί με μια εμπριμέ μπλούζα.

Σακάκι και παντελόνι Claudie Pierlot, int. claudiepierlot.com. Μεταξωτή μπλούζα CH Carolina Herrera, CH Carolina Herrera Boutique. Δαχτυλίδι Pandora.

H φούστα pencil

Φέτος στις φλοράλ επιλογές ισχύει το more is more.

Εμπριμέ μπλούζα Ba&sh, Attica. Φούστα με ζώνη Tod's, Tod's Boutique. Τσάντα Fregoli, fregoli.net. Γόβες Miu Miu, Καλογήρου.

O μικρός φιόγκος

Επενδύστε σε μια αέρινη μπλούζα με '70s αναφορές.

Σιφόν μπλούζα Sportmax, Max Mara Boutique. Παντελόνι με ζώνη Emporio Armani, attica.

To shirt dress

Η διαχρονικότητα των Β&W σχεδίων είναι αναμφισβήτητη.

Φόρεμα Paul Smith, paulsmith.com. Δαχτυλίδι Fope, fope.com.

H προσωπική πινελιά

Τυλίξτε το αγαπημένο σας φουλάρι στα χερούλια της τσάντας σας.

Τσάντα CH Carolina Herrera, CH Carolina Herrera Boutique. Λινό φόρεμα Loro Piana, loropiana.com.

Αέρινες γραμμές

...ενισχύουν την boho φύση των μικρών floral prints.

Φόρεμα Tory Burch, attica.

Εκκεντρικά loafers

Ιδανική επιλογή για όσες τολμούν τα head to toe looks.