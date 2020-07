Julia Restoin Roitfeld | Η απλότητα ειναι η πεμπτουσία του στυλ

Από τη Divya Bala.

Η Julia Restoin Roitfeld είναι πολύ καλή στο να αφαιρεί ό,τι δε χρειάζεται. "Πράγματι, είμαστε πολύ καλές σ’ αυτό" παραδέχεται, μιλώντας φυσικά, για την ίδια και τη μητέρα της, global fashion director του Harper’s Bazaar, Carine Roitfeld. Όταν της αναφέρω ότι με τέτοιο DNA δε θα περίμενε κανείς να είναι τόσο ολιγαρκής, με διορθώνει αμέσως: "Κι όμως, είμαι λιγότερο μέσα στις τάσεις απ’ όσο η μητέρα μου. Και οι δύο, πάντως, αγοράζουμε κομμάτια τα οποία πραγματικά λατρεύουμε. Έτσι, τα κρατάμε χρόνια. Είναι εκπληκτικό όταν μια γυναίκα με τόσα εκατομμύρια followers δείχνει πως είναι απολύτως αποδεκτό να φοράς το ίδιο φόρεμα ξανά και ξανά".

Για όσες υποφέρουμε από το σύνδρομο του "δεν-έχω-τι-να-φορέσω" ενώ στεκόμαστε μπροστά σε μια ντουλάπα γεμάτη ρούχα ίσως είναι δύσκολο να την καταλάβουμε. Ωστόσο, η Julia ανήκει σε ένα νέο κίνημα καταναλωτών, οι οποίοι στοχεύουν σε ποιοτικότερες αγορές, τολμούν να αγοράζουν κομμάτια από δεύτερο χέρι και υποστηρίζουν brands που προωθούν τη βιωσιμότητα. Για το 2019 η Ετήσια Αναφορά του ThredUp, του μεγαλύτερου online καταστήματος μεταχειρισμένων ειδών μόδας, έδειξε ότι το 74% των νέων μεταξύ 18 και 29 ετών προτιμούν να ψωνίζουν από eco-conscious brands, ενώ το 64% των γυναικών έχουν ψωνίσει ή προτίθενται να ψωνίσουν μεταχειρισμένα είδη. Η αγορά προϊόντων από δεύτερο χέρι δείχνει ότι μέχρι το 2028 θα έχει σημειώσει άνοδο μιάμιση φορές περισσότερη από αυτήν που προβλέπεται για τη fast fashion.

H Julia Restoin Roitfeld με τη μητέρα της Carine Roitfeld.

Ακόμα και σχεδιαστές που διαθέτουν τις δημιουργίες τους μέσω των συμβατικών διαδικασιών αρχίζουν να στρέφονται σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες: Από το παιδί-θαύμα Marine Serre, που ανακυκλώνει τα υλικά των συλλογών της, μέχρι τη Miuccia Prada και τον Jonathan Anderson της Loewe, τον οίκο Celine και τον Marc Jacobs. "Σκέφτομαι την απίστευτη σπατάλη που προκύπτει από όλα αυτά που μας παρακινούν να αγοράζουμε στο Instagram και θέλω να κάνω κάτι ώστε αυτό να σταματήσει" τονίζει η Julia Restoin Roitfeld. Και αυτό κάνει μέσα από την online πλατφόρμα Less Is More, που δημιούργησε για να προωθήσει τη βιωσιμότητα. "Θέλω να αποδείξω ότι δε χρειάζεται να ακολουθούμε συνεχώς τις τάσεις ή να υπερκαταναλώνουμε. Δεν αρκεί να προωθούμε τα βιώσιμα προϊόντα, αλλά να ψωνίζουμε πιο συνετά και πιο ποιοτικά, με μακροπρόθεσμη προοπτική". Τα κομμάτια που προτείνει το Less Is More προέρχονται είτε από βιώσιμα brands είτε από δεύτερο χέρι.

Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι οίκοι που αγαπά ιδιαίτερα η ίδια και που, αν και δεν ακολουθούν τις αρχές της βιωσιμότητας, δημιουργούν κομμάτια που αποδεδειγμένα αντέχουν στο χρόνο. Κομμάτια που έχει κρατήσει κι εκείνη ακόμα και 5 με 10 χρόνια: κλασικά μαύρα stilettos από τον Gianvito Rossi, ένα μαύρο T-shirt Ninety Percent από οργανικό βαμβάκι, το αγαπημένο της μαύρο τζιν Goldsign.

"Το φοράω τόσο συχνά, που συχνά χρειάζεται να το πηγαίνω για επιδιόρθωση" λέει για το τελευταίο. Η προσέγγισή της ξεπερνά την ανάγκη κάποιων να εμφανίζονται καθημερινά με κάποιο καινούριο κομμάτι, συμβάλλοντας στην καταναλωτική φρενίτιδα. Όχι ότι η ίδια μένει ανεπηρέαστη. "Κι εγώ μπορεί να δω ένα νέο brand στο Instagram και να θέλω να ψωνίσω. Τότε φροντίζω να σταθώ για λίγο και να σκεφτώ. Το χρειάζομαι αυτό το κομμάτι; Ένα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό κόλπο είναι να αφήσετε αυτό που θέλετε να αγοράσετε στο καλάθι σας για 15 ημέρες και τότε να δείτε αν το θέλετε ακόμη. Αισθάνομαι τρομερή ικανοποίηση όταν αφήνω πράγματα στο καλάθι και δεν πατάω το "buy”".

Στην πλατφόρμα της βρίσκονται και sustainable δημιουργίες από πολλούς διάσημους φίλους της, μεταξύ των οποίων η σχεδιάστρια κοσμημάτων Pamela Love, το μοντέλο Juana Burga, η ακτιβίστρια Rebecca Dayan και η influencer Nicole Warne Shadbolt. "Υπάρχει τέτοια υπερπληροφόρηση στο Διαδίκτυο σχετικά με τη βιωσιμότητα, που είναι πολύ χρήσιμο να έχεις μια πηγή που να μπορείς να εμπιστευτείς και να επιλέγει εκείνη για σένα" αναφέρει η τελευταία. "Μου αρέσει να υποστηρίζω brands με οικολογική ευαισθησία, που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Να ψωνίζουμε με τσάντες πολλαπλών χρήσεων, να πίνουμε τον καφέ μας στο δικό μας ποτήρι, να καλλιεργούμε λαχανικά στον κήπο ή στο μπαλκόνι μας, να χρησιμοποιούμε καθαριστικά με φυτική ή με οργανική βάση, να φτιάχνουμε κομπόστ ή να προτιμάμε βιοδιασπώμενα προϊόντα. Είναι μικρές πράξεις που μεμονωμένες φαίνονται ασήμαντες, αλλά όλες μαζί δημιουργούν ένα μαζικό κύμα που, τελικά, καταλήγει σε κίνημα".

Όσον αφορά το μέλλον της βιωσιμότητας στη μόδα, η Julia Restoin Roitfeld είναι συγκρατημένα αισιόδοξη. "Μου προκάλεσε τρομερή έκπληξη όταν είδα ότι ένα μεγάλο high street brand λανσάρει 24 συλλογές το χρόνο. Αυτό σημαίνει δύο το μήνα. Φανταστείτε σε τι βαθμό αυτό εξωθεί τις γυναίκες να αγοράζουν διαρκώς. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι συνεχώς εκτός μόδας. Ελπίζω ότι στο μέλλον οι μεγάλοι οίκοι θα κάνουν την αλλαγή. Πλαστικές προσκλήσεις και πλαστικά μπουκαλάκια νερό για τις επιδείξεις δε χρειάζονται. Καθένας από μας μπορεί να συμβάλλει κάνοντας μικρές αλλαγές και αυτό είναι υπέροχο, όμως το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα μεγάλα brands". Καθώς φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας, τη ρωτάω τι θα κάνει στη συνέχεια της ημέρας. "Σήμερα έχω ρεπό, οπότε θα μείνω σπίτι με την κόρη μου. Θα κάτσουμε εδώ χωρίς να κάνουμε τίποτα". Για την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του less is more αυτή μοιάζει να είναι η σωστή επιλογή.

Τα κομμάτια κλειδιά της γυναικείας γκαρνταρόμπας: