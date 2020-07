Fashion's Crossroads | Τα πιο εντυπωσιακά ρούχα του καλοκαιριού

Μια καλοκαιρινή μέρα στην πόλη ζωντανεύει με πλούσια βολάν, εκρήξεις χρώματος και ρομαντικά παστέλ.

Φωτογραφίες: Agata Pospieszynska

Fashion Editor: Charlie Harrington

Φόρεμα και παπούτσια Stella McCartney, stellamccartney.com. Tοπ, παντελόνι και παπούτσια Roksanda, roksanda.com. Hair slides από προσωπική συλλογή.

Από αριστερά: Φόρεμα Michael Kors Collection, michaelkors.com. Φόρεμα, Gucci.

Φόρεμα (αριστερά) Ermanno Scervino, Linea Piu. Φόρεμα Coach 1941, coach.com.

Μπλούζα, bralette, φούστα και τσάντα, όλα Versace, versace.com. Τοπ και παντελόνι Marina Rinaldi, Marina Rinaldi Boutique. Φουλάρι Richard Allan, richardallanlondon.co.uk. Τσάντα Michael Kors Collection, michaelkors. com.

Από αριστερά: Φόρεμα Valentino, valentino.com. Φόρεμα Valentino, valentino.com. Ζώνη Valentino Garavani, valentino.com.

Μαλλιά: Declan Sheils με προϊόντα Oway.

Μακιγιάζ: Polly Osmond με προϊόντα Sisley.

Μανικιούρ: Ami Streets με βερνίκι νυχιών Dior Vernis και κρέμα χεριών Miss Dior.

Λουλούδια Swallows & Damsons, swallowsanddamsons. com.

Assistant stylists: Holly Gorst και Georgia Medley.

Μοντέλα: Hyun Joo Hwang at Models 1 και Melody Lulu-Briggs at The Hive Management