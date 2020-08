Τα Back to School Essentials της Lapin House θα γίνουν τα αγαπημένα σας

Την επιστροφή από τις διακοπές έρχεται να διαδεχτεί η επιστροφή στα σχολεία. Και επιστροφή στα σχολεία σημαίνει ανανέωση της σχολικής γκαρνταρόμπας, αλλά και των αξεσουάρ, που θα χρειαστεί κάθε παιδί ή έφηβος που θα ξανακαθίσει άμεσα στα θρανία.

Το στιλ, βεβαίως, δεν μπορεί να απουσιάζει από τα κομμάτια που απαιτούνται από το καθημερινό back to school look, όμως αυτό οφείλει επίσης να διαθέτει άνεση και πρακτικότητα. Αναζητώντας, λοιπόν, τη συλλογή που θα σας φέρει μπροστά σε επιλογές που συνδυάζουν το μοντέρνο στιλ και την πρακτικότητα, δεν θα μπορούσατε να προσπεράσετε τη συλλογή της Lapin House με τα back to school essentials.

Για την ακρίβεια, τα κομμάτια της Back to School συλλογής της Lapin House θα γίνουν τα αγαπημένα σας: από τα cool backpacks των εταιρειών DKNY και Karl Lagerfeld, τα οποία θα μπορούσαν άνετα να κρατήσουν και όσοι δεν πάνε σχολείο, μέχρι τα θερμός της Elodie Details, που τα pattern τους φτιάχνουν τη διάθεση, ενώ η χρήση τους συμβάλει στη μείωση της χρήσης πλαστικού, αφού μπορούμε καθημερινά να χρησιμοποιούμε το όμορφο παγούρι αντί για πλαστικό μπουκάλι.

Στη συλλογή υπάρχουν, ασφαλώς, κι όλα εκείνα τα κομμάτια που θα ντύσουν τις εμφανίσεις παιδιών και εφήβων που επιστρέφουν στα σχολεία. Αναζητήστε τα στις νέες συλλογές αγαπημένων brands όπως Lapin House, Gucci, Givenchy, Polo Ralph Lauren, DKNY, Karl Lagerfeld, Little Marc Jacobs, Hogan, Barbour κ.ά.

*Μπείτε στον κόσμο της Lapin House κάνοντας click στο: https://bit.ly/34neXoI