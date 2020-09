Oysho | Η συνεργασία της με τη THINK PINK EUROPE στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού

Για μία ακόμα χρονιά η Oysho στηρίζει ως Επίσημος Χορηγός τον αγώνα Race for the cure® στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού και ενώνει τις δυνάμεις της με τη Think Pink Europe, με την οποία έχει συνεργαστεί στους αγώνες σε Ελλάδα και Ιταλία.

Η Think Pink Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 και έχει ως σκοπό τη βελτίωση και επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της υγείας και τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, ενώ ο αγώνας Race for the Cure® το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός κατά του καρκίνου του μαστού, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 300.000 συμμετοχές σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Πάντα ευαισθητοποιημένο σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες, το brand στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα -θεσμό της Αθήνας για 6η συνεχόμενη φορά, σε συνεργασία πάντα με το Greece Race for the Cure® "Άλμα Ζωής", και συμπράττει με τη Think Pink Europe για να διαδώσει ευρύτερα το μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού και να συνεχίσει τη συνεργασία της σε διεθνές επίπεδο.

Ο αγώνας δρόμου θα πραγματοποιηθεί φέτος ψηφιακά στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και έχει στόχο υποστηρίξει φιλανθρωπικούς οργανισμούς στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.