BY FAR | Το νέο editorial του brand έχει ως φόντο την Ελλάδα

Η Ελλάδα εμπνέει εδώ και αιώνες τον κόσμο των τεχνών, και φυσικά τη μόδα. Χιλιάδες συλλογές και fashion editorials έχουν δημιουργηθεί με αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό, στα ήθη και στα έθιμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το τελευταίο editorial του BY FAR, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον πιο θρυλικό καλοκαιρινό προορισμό από την απαρχή των ταξιδιών: την Ελλάδα.

Ο αέρας, το φως του ήλιου και η αισθητικής της χώρας μας αποτέλεσε πηγή έμπνευση για το brand. Η Ελλάδα μυρίζει ρίγανη και βασιλικό, φέτα, κανέλα, φρεσκάδα, φρούτα από τις λαϊκές αγορές του δρόμου και καφέ. Αν κάνετε μια βόλτα κοντά στην παραλία, μυρίζει σαν θάλασσα, ψάρι, και ούζο. Όλα τα πράγματα που σας κάνουν να αισθάνεστε ευλογημένοι από τους θεούς.

Μαγεμένοι από τα γραφικά τοπία, που τελειοποιήθηκαν στο πέρασμα των αιώνων, οι φωτογράφοι του BY FAR, Olivia La Roche και Grace Denis, πραγματοποίησαν τις λήψεις της συλλογής CR21 στα ανοικτά των ακτών της Αθήνας τον Οκτώβριο. Λόγω της πανδημίας, με μία ομάδα που αποτελείται από μόλις τρία άτομα, κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν την αίσθηση της απόδρασης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της CR21 στο πλαίσιο της ατελείωτης ομορφιάς των καλοκαιρινών χρωμάτων της Ελλάδας.

Σύγχρονες σιλουέτες που έρχονται σε αντίθεση με την αρχαία ιστορία, χαρούμενα χρώματα δίπλα σε ζουμερά ώριμα φρούτα, fashion-forward ουδέτεροι τόνοι που ταιριάζουν τέλεια με τη φύση δίνουν την εντύπωση ότι κάθε κομμάτι αυτής της συλλογής προοριζόταν πάντα να φορεθεί στην Ελλάδα.

Η σειρά CR21 του BY FAR, με αισθησιακά και τολμηρά αξεσουάρ θα φέρει αυτό το προκλητικό πνεύμα στην ντουλάπα σας. Από τα flirty tiger print στην τσάντα Cali, η ισχυρή αισθητική ανταποκρίνεται στη νέα επιθυμία για πολυτέλεια.

Εμπνευσμένη από μια αυξημένη αίσθηση χαράς για τη ζωή, η CR21 εισάγει μια μαξιμαλιστική αλλά προσεκτικά επιμελημένη παλέτα. Μπλε Cool Lagoon και ζωηρό κόκκινο Pomodoro είναι το τέλειο ταίριασμα για αυθόρμητα διαλείμματα στην πόλη και ρομαντικές αποδράσεις σε μακρινούς προορισμούς. Τα χρώματα αυτά αντισταθμίζονται από fashion-forward latte, χακί, και matcha πράσινες αποχρώσεις που αποπνέουν μια ηρεμία και ελαφρότητα αφής.

Ενισχύοντας τη σειρά των cult bags, η νέα συλλογή συνδυάζει παιχνιδιάρικο σχεδιασμό και νοσταλγικές σιλουέτες. Η τσάντα Cush είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο το BY FAR φαντάζεται και ανανεώνει τη μόδα των soft bags - ένα must-have στοιχείο στην ντουλάπα κάθε συντάκτη μόδας. Επίσης, η τσάντα Bougie σκληραίνει αυτή την απαλή σιλουέτα με την προσθήκη μιας κοκέτας αλυσίδας ώμου. Ως μια κομψή ανακατασκευή της Rachel, της κορυφαίας σε πωλήσεις τσάντα του BY FAR, η baguette τσάντα Manu προσφέρει όλο αυτό τον εθιστικό μινιμαλισμό, αλλά με χαρακτηριστικές strap αγκράφες και ελαφρώς μεγαλύτερες αναλογίες για βέλτιστη λειτουργικότητα.

Ομοίως, τα εντυπωσιακά νέα σχήματα υποδημάτων του BY FAR έχουν σχεδιαστεί για να αναζωογονήσουν την γκαρνταρόμπα σας με μια συγχώνευση σαγηνευτικής υφής και κατευθυντικού σχεδιασμού. Από τα υπέροχα ρετρό Iggy mules από γυαλιστερό δέρμα, μέχρι τα τακούνια grosgrain Lana, προορίζονται για τα τακούνια των παγκόσμιων περιηγητών. Απλά συνδυάστε το δικό σας με ένα καρό φόρεμα seersucker ή ένα διαχρονικό μαγιό για μια σύγχρονη εκδοχή του resortwear ντύσιμου. Τη νύχτα, βάλτε τις γόβες Tiffany με δαλματικό σχέδιο για μία άγρια εμφάνιση που δεν μπορεί να εξημερωθεί.