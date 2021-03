Πώς θα φορέσετε με στιλ το blazer την άνοιξη

Είναι ένα από τα πολλά στιλιστικά δάνεια που έχουν πάρει οι γυναίκες από την ανδρική γκαρνταρόμπα, σύμβολο του power dressing και must have της ανοιξιάτικης μόδας. Ο λόγος για το blazer, ένα από τα κομμάτια που κάθε γυναίκα με στιλ αξίζει να έχει στη συλλογή της. Για δεκαετίες το blazer είχε έναν άκρως αυστηρό χαρακτήρα και προοριζόταν για επίσημες περιστάσεις ή strict looks γραφείου. Με την πάροδο του χρόνου, σχεδιαστές και fashion houses απέδειξαν πως αυτό το ιδιαίτερο και τόσο stylish κομμάτι αξίζει να έχει μία σταθερή θέση και στα casual looks της καθημερινότητας.

Ειδικά για μία μεταβατική περίοδο όπως είναι η άνοιξη, το blazer είναι ιδανικό πανωφόρι. Ταιριάζει με τα πάντα, κάνει upgrade ακόμα και ένα basic σύνολο και μπορείτε να δημιουργήσετε κομψά looks με διαφορετικό styling. Εκτός από τις κλασικές αποχρώσεις όπως το μαύρο, το μπλε και το nude, η άνοιξη είναι η κατάλληλη εποχή για να επενδύσετε σε blazers με έντονες αποχρώσεις ή μοτίβα όπως τα pastels ή τα neons, το καρό ή το floral.

Πώς θα φορέσετε το blazer αυτή την εποχή;

Με φορέματα σε κάθε μήκος, denim παντελόνια ή ακόμα και σορτς, το blazer είναι ιδανικό για κάθε περίσταση και κάθε σύνολο. Φορεμένο κανονικά ή ριγμένο στους ώμους θα κάνει τα ανοιξιάτικα σύνολα σας να αποπνέουν coolness και φινέτσα. Επίσης, είναι το ιδανικό item για να δημιουργήσετε layering στα σύνολα σας. Αρκεί να το συνδυάσετε με πουκάμισα ή ζακέτες ή ακόμα και με επιπλέον πανωφόρι σε περίπτωση που το επιτρέπει ο καιρός.

Style Inspo

#1

Με ψηλόμεσο σορτς

#2

Με midi φόρεμα

#3

Με denim παντελόνι

#4

Με mini φόρεμα

#5

Με φόρμες και loafers