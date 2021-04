Η νέα καμπάνια Philoxenia της Kalogirou είναι μία ωδή στη φιλοξενία

Το ιστορικό brand Kalogirou παρουσιάζει τη νέα καμπάνια PHILOXENIA για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021, η οποία είναι μία ωδή στην υψηλή αξία της φιλοξενίας. Για την παρουσίαση της, δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό fashion φιλμ αλλά και φωτογραφικό υλικό με σκοπό να αφηγηθούν μία εύθυμη ιστορία διασκέδασης, στιλ και ελευθερίας, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και μια γλυκιά νοσταλγία στον θεατή.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ιστορική εξοχική κατοικία, δημιούργημα του θρυλικού αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη τη δεκαετία του 1960. Ένα σπίτι ορόσημο, που σηματοδοτεί τη φάση του εκσυγχρονισμού της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, έτσι όπως η KALOGIROU σηματοδοτεί την είσοδό της στα επόμενα 130 χρόνια της, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες της και με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και αυτήν τη σεζόν, η KALOGIROU με τη νέα της καμπάνια δημιουργεί μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια, χρώματα, κομψότητα και ζωηρούς χαρακτήρες, αναδεικνύοντας τη μοναδική αισθητική της αλλά και το απαράμιλλο στυλ που τη διέπει.

Σε πρώτο πλάνο οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης, αφοσίωσης και ελευθερίας δίνουν το παρών, αναδεικνύοντας πώς το brand KALOGIROU ορίζει το σύγχρονο στιλ αλλά και τη συναισθηματική σύνδεση που έχει αποκτήσει μέσα από τη μακρά πορεία του. Ένα fashion φιλμ γεμάτο εικόνες και χρώματα από το ελληνικό καλοκαίρι, το μπλε της θάλασσας, καλοκαιρινά τοπία και χαρούμενες στιγμές έξι νέων ανθρώπων, που αποπνέουν ανεξαρτησία και ελεύθερο πνεύμα. Εκεί που η χαρά συναντά τη νοσταλγία και τα υποδήματα γίνονται προέκταση του εαυτού μας. Παράλληλα, η νέα καμπάνια PHILOXENIA αναδεικνύει τη διαχρονικότητα και ταυτόχρονα τη διαρκή εξέλιξη του brand από την ιδρυσή του το 1890 έως σήμερα.

Ο ρομαντισμός, που διέπει την αισθητική του φιλμ αλλά και το storytelling, ολοκληρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου με τη δύση του ηλίου, οι φίλοι της πρωταγωνίστριας εξαφανίζονται και η ίδια μένει μόνη να νοσταλγεί τις στιγμές, γράφοντας σε μια καρτ ποστάλ το μήνυμα ‘‘Wish you were all here’’. Στη συνέχεια, κατευθύνεται στη βεράντα περιμένοντας πότε θα ξαναδεί τους φίλους της. Μία σκηνή που αφήνει τον θεατή να αναρωτιέται εάν όλα όσα παρακολούθησε συνέβησαν στην πραγματικότητα ή ήταν ένα όνειρο της πρωταγωνίστριας.

Μέσα από τη νέα καμπάνια PHILOXENIA για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021, αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά η δημιουργικότητα, η εξαίρετη ποιότητα και η υψηλή αισθητική του brand Kalogirou , που μας καλωσορίζει και αυτήν τη σεζόν σε έναν εντυπωσιακό κόσμο, δημιουργώντας σχέσεις αγάπης και αφοσίωσης.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Film by: Χρήστος Θεολόγου | Φωτογράφος: Rene Hebermacher | Creative Direction - Set design: Νίκος Υφαντής | Movement Director: Lynsey Peisinger | Styling: Δάφνη Ηλιάκη | Hair styling: Χρήστος Μπαϊραμπάς | Make up: Γιάννης Σίσκος | Production management: Avion Films