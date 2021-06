O οίκος Louis Vuitton καλωσορίζει το καλοκαίρι στη Μύκονο

Το καλοκαίρι του 2021 είναι επίσημα εδώ και μετά από μία δύσκολη χρονιά, με κατ' οίκον περιορισμό και ελάχιστες μετακινήσεις, ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε ξανά. Καλοκαίρι, λοιπόν, σημαίνει διακοπές και ο οίκος Louis Vuitton φροντίζει να τις κάνει πιο ενδιαφέρουσες προχωρώντας στο άνοιγμα των δυο καταστημάτων του στη Μύκονο. Το ένα βρίσκεται στη Χώρα του νησιού και το άλλο στο Nammos Village στη κοσμοπολίτικη παραλία της Ψαρρού, και στα δυο θα ανακαλύψετε τα κομμάτια της Summer Caspule Collection 2021 του οίκου, για να υποστηρίξετε τις εμφανίσεις σας σ' ένα καλοκαίρι που έχει ανάγκη το στιλ περισσότερο από ποτέ.

Η Summer Capsule Collection 2021 της Louis Vuitton περιλαμβάνει μοναδικά ρούχα και υποδήματα για άνδρες και γυναίκες, ενώ κοσμήματα και ρολόγια του οίκου θα ταξιδέψουν για να βρίσκονται ειδικά στα καταστήματα Louis Vuitton Nammos Village & Χώρας.

O διάσημος οίκος Louis Vuitton παρουσιάζει και φέτος τη νέα του συλλεκτική τσάντα On The Go Mykonos, η οποία είναι αφιερωμένη στο νησί των Ανέμων. Ευρύχωρη για να χωράει τα πάντα και κομψά ευέλικτη χάρη στο λουρί ώμου καθώς και στα top handles, εντυπωσιάζει με το υπέροχο γαλάζιο χρώμα της καθώς και την ψάθα στα πλάγια που παραπέμπουν στις θάλασσες της Μυκόνου.

Η σειρά On The Go Mykonos διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα Louis Vuitton της Μυκόνου, στη Χώρα και στο Nammos Village.

*Τα καταστήματα Louis Vuitton θα είναι ανοιχτά από τις 19 Ιουνίου 2020, 11 π.μ. έως τις 11 μ.μ. καθημερινά για τους επισκέπτες έως τα τέλη Οκτωβρίου.