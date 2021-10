Το Farfetch λανσάρει τη δική του collection

Μία νέα εποχή για τα on-line καταστήματα πολυτελούς ένδυσης εγκαινιάζει το Farfetch, το οποίο λανσάρει τη δική του σειρά με αναβαθμισμένα wardrobe essentials. Η σειρά ονομάζεται "There Was One" και περιλαμβάνει κομμάτια που "σχεδιάστηκαν για να έχουν διάρκεια και μία σταθερή παρουσία στη γυναικεία γκαρνταρόμπα", όπως σημειώνει η πλατφόρμα, ενώ βασικός πυλώνας της συλλογής είναι και το χαρακτηριστικό της βιωσιμότητας. Για τη δημιουργία της, το Farfetch συνεργάστηκε με την editor Penny Martin, η οποία επέλεξε τρεις στιλίστες που ανέλαβαν να διαλέξουν και να αναδείξουν τα δικά τους μοναδικά κομμάτια- τα "Ones"- της συλλογής "There was One".

Σκοπός της νέας σειράς του Farfetch είναι να προσφέρει στους πελάτες του ό,τι ακριβώς χρειάζονται. Γι' αυτό και τα σχέδια που περιλαμβάνει προέκυψαν μετά από ανάλυση των δεδομένων της πλατφόρμας για το τι ψάχνουν και αγοράσουν οι καταναλωτές. Όπως δήλωσε η Holli Rogers, chief brand officer του Farfetch, "Μέσα από τις αναζητήσεις των πελατών μας, ανακαλύψαμε ότι οι άνθρωποι επιθυμούν διαχρονικά κομμάτια και ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κλειδί καθώς αντιμετωπίζουν τις επιλογές για τη γκαρνταρόμπας τους ως επενδύσεις για το μέλλον".

Άλλος ένας στόχος του Farfetch με τη νέα in house collection είναι να καλλιεργήσει στους αγοραστές του την κουλτούρα του mix & match μεταξύ των brands και όχι τη νοοτροπία των brand head-to-toe looks. Εξάλλου, το Farfetch φιλοξενεί στις κατηγορίες του κομμάτια, παπούτσια και αξεσουάρ από πολλά luxury brands, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν τα looks με κομμάτια της δικής του σειράς.

H collection έχει παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και πιστοποιημένα υλικά, από τα ίδια τα ρούχα μέχρι τις συσκευασίες, που είναι μίνιμαλ, ανακυκλώσιμες και κατάλληλες για κομποστοποίηση. Παράλληλα, οι συλλογές θα διατίθεται σε περιορισμένα drops για να αποφευχθεί η υπερπαραγωγή.

*H σειρά είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά στο farfetch.com