Η συλλογή με τα πιο ωραία παπούτσια της σεζόν αποτυπώνεται μοναδικά στην καμπάνια "L' Appartement"

Ποτέ τα παπούτσια δεν είναι αρκετά. Πάντα υπάρχει χώρος για ακόμα ένα ζευγάρι, ή και περισσότερα. Η ιστορική KALOGIROU παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019. Μια "οπτική μελωδία", με έμπνευση από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και την αξεπέραστη αισθητική της γαλλικής Nouvelle Vague ξεδιπλώνεται μέσα από το φωτογραφικό φακό και την καλλιτεχνική επιμέλεια του κορυφαίου Έλληνα φωτογράφου Γιάννη Μπουρνιά.

Πρόκειται για μια καμπάνια με αναφορές στον κινηματογράφο. Σαν μία ταινία που διηγείται ιστορίες της πόλης χωρίς αρχή, μέση και τέλος, έτσι άτακτα και αντισυμβατικά όπως γεννιέται ένας μεγάλος έρωτας ή μια μοναδική ιδέα. Σενάρια από τον "επάνω όροφο", ψίθυροι και μουσικές που αντηχούν σε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστές το διαχρονικό στυλ και την απαράμιλλη κομψότητα, και κεντρικούς ήρωες μια γυναίκα, έναν άνδρα και το αιώνιο παιχνίδι ανάμεσά τους. Μια στυλιζαρισμένη voyeuristic οπτική που αποθεώνει τους αισθησιακούς συμβολισμούς των ψηλών τακουνιών και επαναφέρει στο προσκήνιο την εικόνα του εκλεπτυσμένου άνδρα-gentleman.

Η υψηλής αισθητικής καμπάνια KALOGIROU για τη χειμερινή σεζόν, δίνει έμφαση στη διαχρονικότητα, τον κοσμοπολιτισμό και την πολυτέλεια, χωρίς εμφανείς αναφορές σε εποχές ή χώρους, ακριβώς όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία του brand από το 1890 έως σήμερα. Ως κορυφαίος προορισμός high-end shopping στην ελληνική αγορά, δημιουργεί μια οπτική ταυτότητα που μεταφέρει τις αξίες της στο fashion conscious κοινό της. Αποτυπώνοντας με τον πιο σοφιστικέ τρόπο την κομψότητα, απογειώνει την υψηλή τέχνη των υποδημάτων και των αξεσουάρ, είτε αυτά προέρχονται από την ομώνυμη συλλογή Kalogirou, είτε από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του εξωτερικού και την enfant gâté των Ελλήνων δημιουργών.

Έχοντας πλέον μπει σε μια νέα εποχή, η KALOGIROU παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί και να διαθέτει δημιουργίες υψηλής ποιότητας στα πρότυπα των διεθνών fashion trends, ανανεώνοντας συστηματικά το brand portfolio της με νέα luxury labels που πρωταγωνιστούν κάθε σεζόν στο χώρο της διεθνούς μόδας.

Φωτογράφος: Γιάννης Μπουρνιάς

Styling: Βίνα Νεοφωτίστου

Make-up Artist: Γιάννης Σίσκος

Hair Stylist: Χρήστος Μπαϊραμπάς

Παραγωγή: This is Not Another Agency*

Μοντέλο: Jasmine Rouzere (D Model Agency)

Μπορείτε να δείτε τη συλλογή KALOGIROU στο kalogirou.com