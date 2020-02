"New Bottega Veneta" | Τα αξεσουάρ που πρωταγωνιστούν στο street style

Mέσα στον 1,5 χρόνο πορείας του ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Bottega Veneta, o Daniel Lee κατάφερε να ανεβάσει πολύ τον πήχη. Το "New Bottega Veneta" αποτελεί συνώνυμο των πιο επιδραστικών showgoers που κατακλύζουν το διαδίκτυο με τις δημιουργίες του brand σε κάθε εβδομάδα μόδας. Ο 34χρονος σχεδιαστής - που πριν ήταν διευθυντής της ready-to-wear συλλογής στη Celine - όχι μόνο ανανέωσε πλήρως την εικόνα του οίκου αλλά δημιούργησε και τα πιο περιζήτητα items των τελευταίων ετών που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των Influencers και των celebrities. Ακολουθώντας το σκεπτικό "less is more", τα αξεσουάρ του απέχουν των έντονων logo, των print και των περίτεχνων λουριών, επαναφέροντας την κομψότητα του ιταλικού στυλ στο προσκήνιο.

Μία από τις πρώτες του δημιουργίες, η bag Pouch κατάφερε με το μαλακό της δέρμα και το ακανόνιστο αλλά βολικό σχήμα της, να περάσει από μία απλή τσάντα στο status των it bags, χαρίζοντας του το βραβείο Accessories Designer of the Year στα British Fashion Awards. Εξίσσου δημοφιλή, τα Padded mules, συνδύασαν τη διακριτική πολυτέλεια με το cool και σύγχρονο ύφος των millennial, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις του brand το 2019.

Πιο πρόσφατα, τα Spiral sandals ακολουθούν αυτή τη στιγμή τη συνταγή της επιτυχίας, ενώ στην τελευταία πασαρέλα για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2020, ο σχεδιαστής έκανε την ανατροπή - ντύνοντας τα μοντέλα του με τεράστιες χρωματιστές μπότες - που αναμένεται να κλέψουν την παράσταση στους δρόμους της πόλης την ερχόμενη σεζόν.

Παρακάτω ακολουθούν τα πιο αξιοπρόσεκτα σύνολα που απογειώνουν τα αξεσουάρ του οίκου μέσα από τις street style εμφανίσεις των It girls, όπως Pernille Teisbaek, Leonie Hanne και Tiffany Hsu που παραδίδουν μαθήματα στυλ.