Fashion insider approved | 10 midi φούστες που θα κάνουν update στο καλοκαιρινό ντύσιμο

Οι τάσεις του καλοκαιριού έχουν μία πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των γυναικών που αγαπούν τη μόδα και παρακολουθούν τις εξελίξεις της. Τα χρώματα, τα μοτίβα, τα υφάσματα και οι συνδυασμοί αποπνέουν το αίσθημα της αισιοδοξίας, των θετικών vibes, της εξωστρέφειας. Ταυτόχρονα, το dress code του καλοκαιριού απαιτεί από εμάς να ανακαλύψουμε ευρηματικούς τρόπους για να δημιουργήσουμε day to night εμφανίσεις που θα μας βοηθήσουν να αδράξουμε και να απολαύσουμε την κάθε ημέρα είτε βρισκόμαστε στην πόλη είτε στο νησί. Οι midi φούστες είναι ένα από τα κομμάτια-ήρωες που μας βοηθούν να πετύχουμε τον εν λόγω στόχο.

Φέτος μάλιστα, οι φούστες έχουν την τιμητική τους περισσότερο από κάθε άλλη χρόνια. Μπορεί οι φούστες σε mini μήκος να τερματίζουν πρώτες στη λίστα των trends, ωστόσο οι midi φούστες ακολουθούν, κερδίζοντας σε άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα. Γιατί; Είναι άνετες, αφού ειδικά εάν επιλέξετε φούστες σε γραμμές όπως η Α, επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων και δεν καταπιέζουν το σώμα όσες ώρες κι αν τις φοράτε. Επίσης είναι πρακτικές, αφού μία μονόχρωμη ή εμπριμέ midi φούστα μπορεί να φορεθεί άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το γραφείο μέχρι την παραλία και από τα after office cocktails μέχρι τη βραδινή έξοδο στο νησί, αποδεικνύοντας πως το καλοκαιρινό ντύσιμο είναι μία εύκολη και πιο fun διαδικασία. Τέλος είναι κομψές, αφού στις νέες συλλογές των brands μπορείτε να βρείτε midi φούστες σε διαφορετικές αποχρώσεις και μοτίβα σε τόσο μεγάλη ποικιλία που είναι δεδομένο πως θα βρείτε τα σχέδια που σας ταιριάζουν.

Όσον αφορά στα παπούτσια, είναι ένα ακόμα θέμα που δεν χρειάζεται να σας απασχολεί ιδιαιτέρως, αφού οι midi φούστες συνδυάζονται εύκολα με τα περισσότερα καλοκαιρινά παπούτσια. Εάν δεν αποχωρίζεστε τα flats, ένα ζευγάρι σανδάλια, sneakers ή mules είναι σίγουρα οι πιο άνετες επιλογές για την καθημερινότητα. Σε περίπτωση όμως που η Carrie Bradshaw είναι το spirit animal σας και λατρεύετε τα ψηλοτάκουνα, ένα ζευγάρι πέδιλα σε συνδυασμό με μία midi sarong φούστα είναι ο must try συνδυασμός του καλοκαιριού. Εναλλακτικά, για έναν πιο french like τρόπο ντυσίματος, σας προτείνουμε να συνδυάσετε τις φούστες σας με το αγαπημένο στιλ παπουτσιών των Γαλλίδων, δηλαδή τις εσπαντρίγιες με πλατφόρμες.

