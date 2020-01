Pleats please | Η πλισέ φούστα έχει κάνει δυναμική είσοδο σε κάθε γκαρνταρόμπα

H box pleated

Πλέον η box pleated φούστα δεν έχει καμία σχέση με τις σχολικές στολές των '50s. Αν μη τι άλλο και ο Hedi Slimane έδειξε μία τελείως διαφορετική εκδοχή στη χειμερινή συλλογή του για τη Celine. Το ροζ χρώμα, έχει πιο παιχνιδιάρικο και θηλυκό χαρακτήρα, οπότε... why don't you wear it?



Φούστα AKRIS, net-a-porter.com