Something blue | Το μπλε αναδεικνύεται στο απόλυτο χρώμα της σεζόν

Συμβολίζει τον ουρανό και τη θάλασσα. Είναι συνδεδεμένο με την εμπιστοσύνη, την πίστη, τη σοφία, την αυτοπεποίθηση, την αλήθεια και την ευημερία. Το μπλε θεωρείται ευεργετικό για το πνεύμα και το σώμα και φέτος χρωματίζει αιθέριες δημιουργίες που το αναδεικνύουν στο απόλυτο χρώμα της σεζόν.

Φωτογραφίες: Txema Yeste

Fashion Editor: Joanna Hillman

Birds of paradise

Φόρεμα και σκουλαρίκια Alexander McQueen, alexandermcqueen.com

Indigo Mood

Φόρεμα Etro, etro.com. BEAUTY BAZAAR: Αναδείξτε τη λάμψη της επιδερμίδας σας με το υγρό highlighter Fresh Illuminator της Erre Due.

Φόρεμα Ralph Lauren Collection, ralphlauren.com.

Γυναίκες θεές

Φόρεμα Tom Ford, Linea Piu. BEAUTY BAZAAR: Το έλαιο μαλλιών Nutriplenish Multi-Use Hair Oil της Aveda ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη στα μαλλιά. (Aveda Teo).

Φόρεμα Max Mara, Max Mara Boutique.

Snow Queen

Μοντέλο: Mayowa Nicholas

Μαλλιά: Joey George for Dyson

Μακιγιάζ: Tyron Machhausen for Chanel

Παραγωγή: Savas Hayri for Eye Productions Ltd (eye productions.co.uk)

Local production: PPR Istanbul