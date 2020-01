Born to be wild | To biker jacket είναι ένα must have με ιστορία

Αν το "Born to be wild" είχε γραφτεί για κάποιο ρούχο, τότε σίγουρα θα ήταν το biker jacket. Είναι ένα από τα πιο iconic fashion items όλων των εποχών και, παρόλο που πλέον είναι εξαιρετικά δημοφιλές και στο γυναικείο κοινό, προέρχεται από την ανδρική γκαρνταρόμπα. Το πρώτο σχεδιάστηκε από τον Irving Schott το 1928 και η Harley Davidson το πουλούσε για 5.5 δολάρια (η αντιστοιχία με το σήμερα θα ήταν περίπου 70 ευρώ) στο κατάστημά της στη Νέα Υόρκη. Τhe Perfecto, ο δημιουργός εμπνεύστηκε το όνομά του από αυτό των αγαπημένων του πούρων. Είχε ζώνη, δεν ήταν πολύ στενό, ώστε να μην καταπιέζει τους easy riders ενώ, σύμφωνα με τον Schott, ήταν και το πρώτο μπουφάν που αντί για κουμπιά είχε φερμουάρ.

Το σχέδιό του έγινε αρκετά δημοφιλές αλλά όχι στη μόδα, στον στρατό. Οι Αμερικανοί πιλότοι αλλά και το βρετανικό ναυτικό χρησιμοποίησαν κατά κόρον παραλλαγές του. Για πολλά χρόνια ο Schott έφτιαχνε δερμάτινα jackets για τον στρατό. Αυτό άλλαξε το 1953 που προβλήθηκε η ταινία The Wild One με τον Marlon Brando. Εκεί υποδυόταν τον Johnny Strabler τον αρχηγό της συμμορίας Black Rebels Motorcycle Club, ο οποίος φορούσε δερμάτινο biker jacket. H ταινία βασίστηκε στην ιστορία The Cyclists' Raid του Frank Rooney που είχε δημοσιευτεί μερικά χρόνια νωρίτερα στο περιοδικό Harper's.

O James Dean το 1955, με biker jacket.

Ακολούθησε και ο James Dean, to 1955, o οποίος μπορεί να μην φορούσε σε κάποιον ρόλο του Perfecto, όμως το λάτρευε στην προσωπική του ζωή. Όταν μάλιστα σκοτώθηκε με την Porsche του, το biker jacket έγινε σχεδόν ταυτόσημο με τον επαναστατικό και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του και κατά συνέπεια ιδιαίτερα ελκυστικό και για τη μόδα.

Το σύνολο "Chicago" που σχεδίασε ο Yves Saint Laurent για την F/W 1960 Haute Couture συλλογή του για τον Christian Dior με τίτλο "Souplesse, légèreté, vie".

Ο Yves Saint Laurent ήταν ο πρώτος δημιουργός που αποφάσισε να εντάξει σε μια couture συλλογή ένα δερμάτινο jacket που θύμιζε το iconic biker. Στα 1960s σχεδίασε για τον Dior μια συλλογή εμπνευσμένη από τους beatniks, η οποία περιλάμβανε ένα jacket από δέρμα αλιγάτορα. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο κομμάτι παρουσιάστηκε σε μια συλλογή Υψηλής Ραπτικής και η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε ούτε τον Τύπο αλλά ούτε και τις πελάτισσες του Dior.

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Σειρά είχαν τα 1970s η punk και η rock σκηνή που έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς και που φυσικά οι πιστοί τους fans έκαναν το δερμάτινο μπουφάν uniform. Ramones, Sex Pistols και πολλοί ακόμα έβαλαν ακόμα ένα λιθαράκι για να χτιστεί η επαναστατική και wild διάθεσή του.

Στη Spring/Summer 2017 συλλογή του Dior παρουσιάστηκε ένα look με κόκκινο biker jacket και φούστα από τούλι.

Πολλοί σχεδιαστές έχουν πλέον εντάξει το leather jacket στις συλλογές τους. Από τον Hedi Slimane –που έδειξε πόσο το αγαπάει από την εποχή που ήταν στο Saint Laurent- μέχρι τον Rick Owens (με το κλασικό πλέον Stooges να είναι ακόμα ένα από τα best sellers του).

H Kaia Gerber μετά το show της Chloé στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο του 2018.

Στο street style κατά συνέπεια είναι ένα κομμάτι που, μπορεί να μην έχει κυρίαρχο ρόλο, όμως έχει πάντα παρουσία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τα μοντέλα το αγαπούν για τις off duty εμφανίσεις τους, οι πιο κομψές γυναίκες του κόσμου έχουν τουλάχιστον ένα στη συλλογή τους, και ακόμα και τα πιο προσιτά brands δεν παραλείπουν να σχεδιάζουν τουλάχιστον έναν κάθε σεζόν.

Η Sarah Jessica Parker στο amfAR Gala στη Νέα Υόρκη, το 2012, συνδύασε το biker jacket της με μάξι φούστα.

Στη gallery που ακολουθεί θα βρείτε biker jackets για κάθε στυλ, μιας και όσο πλησιάζει η άνοιξη, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται εκτός των άλλων και για ένα από τα πιο χρήσιμα transitional pieces της γκαρνταρόμπας σας.