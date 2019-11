Shop the runway | Οι πιο ωραίες μπότες από τις πασαρέλες της σεζόν

These boots are made for walking και η πρώτη φορά που "περπατήθηκαν" ήταν πάνω στις πασαρέλες των πιο γνωστών οίκων και labels. Από την πρώτη στιγμή που έκαναν την εμφάνισή τους έκλεψαν τις εντυπώσεις είτε με τον πολύ basic και passe partout χαρακτήρα τους, είτε με το ακριβώς αντίθετο, την edgy και fashion forward αισθητική τους, που λίγοι θα τολμούσαν.

Οι μπότες πρωταγωνιστούν κάθε χειμώνα και ιδιαίτερα φέτος, που οι knee high κάνουν δυναμικό comeback, οι εκδοχές που έχουν εμφανιστεί στην πασαρέλα, και αργότερα στο πιο πρόσφατο street style, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Οι σέξι over the knee του Saint Laurent προσφέρονται για βραδινά looks ή για layering πάνω από ένα paper bag παντελόνι, οι φλοράλ με την υπογραφή της Staud υπενθυμίζουν ότι τα λουλούδια δεν είναι μόνο για την άνοιξη, το patchwork σχέδιο της Tory Burch έκανε την έκπληξη και ήδη έχει γίνει ένα από τα best sellers της δημιουργού, και η λίστα δεν έχει τέλος.

Ακολουθούν τα πιο ξεχωριστά σχέδια σε μπότες για το χειμώνα του 2020 που θα σας χαρίσουν κάτι από τις πιο διάσημες πασαρέλες των εβδομάδων μόδας.