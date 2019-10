Το πρώτο γιορτινό ημερολόγιο του Tiffany & Co. κρύβει τις πιο υπέροχες εκπλήξεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές μόλις έγινε πιο ενδιαφέρουσα χάρη στο πρώτο advent calendar του Tiffany & Co., το οποίο αποτελεί κομμάτι της γιορτινής σειράς "Very, Very Tiffany" και κυκλοφορεί με 12 one-of-a-kind δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Η exclusive συλλογή φυλάσσεται μέσα σε ένα κουτί - ρέπλικα του flagship καταστήματος στη Fifth Avenue και περιλαμβάνει 24 must-have σχέδια. Από τα πιο πολυπόθητα κοσμήματα μέχρι μοναδικά, καθημερινά αντικείμενα, οι ημέρες του Δεκεμβρίου κρύβουν και από μία πολυτελή έκπληξη μέσα στο κλασικό Tiffany Blue Box®. Ο γιορτινός κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία custom-made μοτοσυκλέτα, έναν μαντεμένιο φούρνο, ένα ασημένιο κύπελλο καθώς επίσης και το Tiffany T True bracelet σε χρυσό 18k.

"Αυτές τις γιορτές θέλαμε πραγματικά να κάνουμε μία έκπληξη στους πελάτες μας, με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο, παρουσιάζοντας τα πιο εντυπωσιακά αντικείμενα και εμπειρίες που μπορείτε να βρείτε μόνο στο Tiffany" δήλωσε ο Reed Krakoff, επικεφαλής του καλλιτεχνικού τμήματος στο Tiffany & Co. "Εκτός από πολλά συναρπαστικά νέα σχέδια και συλλογές, φέτος έχουμε επιμεληθεί δώδεκα δώρα που αντιπροσωπεύουν τα καλύτερα όλων και ενσωματώνουν τη δεξιοτεχνία που βρίσκεται στην καρδιά του brand μας" πρόσθεσε.