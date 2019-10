Η Sarah Jessica Parker φόρεσε ένα αξεσουάρ που έχει γίνει μεγάλη τάση χωρίς κανείς να το καταλάβει

H Sarah Jessica Parker είναι μία από αυτές τις γυναίκες που τολμούν στιλιστικά. Έτσι δεν μας κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι δείχνει απλά υπέροχη με ένα ζευγάρι statement κάλτσες, που υπό άλλες συνθήκες ίσως σχολιάζονταν αρνητικά.

Όπως έχει πει στο παρελθόν, ο ρόλος της στο Sex and the City, όπου υποδύθηκε την Carrie Bradshaw (που μάλλον εξελίχθηκε σε alter ego της), τη βοήθησαν να απελευθερωθεί και να δοκιμάσει ακόμα περισσότερες τάσεις, ακόμα πιο ενδιαφέρον styling σε ρούχα και αξεσουάρ, και φυσικά να γίνει αυτό που αναμφισβήτητα είναι σήμερα, ένα πραγματικό fashion icon.

Η Sarah Jessica Parker μπορεί να φορέσει τα πάντα. Λίγες γυναίκες μπορούν να υπερηφανεύονται ότι έχουν αυτή τη σχεδόν μαγική ικανότητα. Μπορεί να εμφανιστεί με το πιο παραμυθένιο φόρεμα, αλλά και με ένα τζιν, αχτένιστα μαλλιά και sneakers και να είναι εξίσου κομψή. Μπορεί να δοκιμάσει το πιο ουδέτερο σύνολο αλλά και το πιο edgy κομμάτι και να μη μοιάζουν ξένα πάνω της. Μπορεί να φορέσει δύο διαφορετικά παπούτσια για παράδειγμα, και κανείς να μην παραξενευτεί.

H κανούργια της εμμονή, από ότι φαίνεται, είναι οι κάλτσες. Η ηθοποιός βρίσκεται στην Αυστραλία για επαγγελματικές υποχρεώσεις σχετικά με το προσωπικό της brand παπουτσιών SJP Collection, από όπου και μοιράζεται φωτογραφίες μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Aν και fashion icon, σπάνια επικεντρώνεται στα σύνολα που επιλέγει και ακόμα πιο σπάνια επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα labels. Αυτή τη φορά όμως μοιράστηκε δύο φωτογραφίες στις οποίες την παράσταση δεν κλέβουν τα παπούτσια της, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά οι statement κάλτσες της.

Ένα ζευγάρι Gucci κάλτσες φορεμένες με τον πιο unexpected τρόπο, δημιουργούν το mix 'n' match έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Το μοτίβο με signature GG του οίκου, δένει τέλεια με το φλοράλ Rebecca Taylor φόρεμα, το καρό Off-White παλτό και φυσικά τα μεταλλιζέ παπούτσια της.

Το δεύτερο outfit περιλαμβάνει ένα ζευγάρι κάλτσες Vetements, συνδυασμένο και πάλι με παπούτσια από τη συλλογή της αλλά και φόρεμα Ulla Johnson. Tι τρέχει λοιπόν μ' αυτό το αξεσουάρ;

Στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη, μιας και η Sarah Jessica ακολουθεί τις τάσεις, όχι πιστά -γιατί έχει το δικό της προσωπικό στυλ- αλλά με αρκετά μεγάλη συνέπεια. Ένα από τα αξεσουάρ που ζουν στιγμές δόξας τη σεζόν που διανύουμε, είναι και οι κάλτσες. Με high heels ή booties, φορεμένες σκέτες ή δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον layering πάνω από printed καλσόν, εξελίσσονται σε ένα από τα αγαπημένα αξεσουάρ της μόδας και χωρίς αμφιβολία, μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε σύνολο.

Δεν έχουν περάσει ούτε δύο χρόνια από τότε που το Business of Fashion περιέγραφε τις κάλτσες σαν "Το μυστικό όπλο της βιομηχανίας της μόδας". Ο λόγος είναι απλός και δεν είναι άλλος από την τιμή τους. Ένα αξεσουάρ, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα γυαλιά ηλίου για παράδειγμα, είναι αυτό που αποκαλούμε "affordable luxury". Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το αποκτήσουν και άρα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να εξελιχθεί σε massive trend.

Gucci

Και η πασαρέλα του οίκου Gucci, που έτσι κι αλλιώς έχει πιο edgy χαρακτήρα, δεν είναι αρκετή για να πείσει σχετικά με το πόσο ισχυρό είναι το trend για το οποίο μιλάμε, δεν είναι η μόνη.

Versace

Miu Miu

Michael Kors Collection

Μπορεί να μην είναι και το πιο "εύκολο" αξεσουάρ, όμως οι πασαρέλες, αλλά και οι πρόσφατες εμφανίσεις της Sarah Jessica Parker αποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν μέρος του καθημερινού styling. Για πιο business appropriate αποτέλεσμα το look του Michael Kors μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, ενώ για off-duty εμφανίσεις, τα έντονα χρώματα, τα μοτίβα και ο πειραματισμός γενικότερα, είναι more than welcome.