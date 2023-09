Η Sarah Jessica Parker υιοθέτησε το χρώμα μαλλιών που κολακεύει κάθε γυναίκα άνω των 50

Αν υπάρχει κάποια celebrity που όλες οι γυναίκες άνω των 50 κοιτούν για να αντλήσουν έμπνευση για τις εμφανίσεις τους, αυτή είναι σίγουρα η Sarah Jessica Parker. Με αψεγάδιαστο στιλ, το οποίο δεν στερείται elegance, αλλά ταυτόχρονα δεν φοβάται τα ρίσκα, η SJP έχει καταφέρει να θεωρείται fashion αλλά και beauty icon τόσο on, όσο και off screen.

Πριν δύο χρόνια προκάλεσε φρενίτιδα με την επιλογή της να αφήσει φυσικά τα γκρίζα μαλλιά της για το And Just Like That, δίνοντας το ok στις γυναίκες να "αγκαλιάσουν" τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος στην εμφάνισή τους και να τις "εκμεταλλευτούν" προς όφελός τους. Τώρα αποφάσισε να αφήσει για λίγο πίσω της το grey hair movement, ανανεώνοντας το look της με φωτεινές ανταύγειες.

Getty Images

Η ηθοποιός παρευρέθηκε σε ένα πάρτι στο Παλάτι του Kensington την Τετάρτη, που έγινε προς τιμήν της ίδιας και του συζύγου της, του ηθοποιού Matthew Broderick. Φορώντας ένα σμαραγδένιο πράσινο φόρεμα Elie Saab, η SJP αποκάλυψε το νέο χρώμα στα μαλλιά της, εντυπωσιάζοντας για μία ακόμα φορά με τη λαμπερή εικόνα της. Φαίνεται πως κράτησε τις ρίζες της σκούρες, ενώ διάνθισε την κουπ της με ανοιχτόχρωμες ξανθές ανταύγειες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στα μήκη, αλλά και γύρω από το πρόσωπή της χαρίζοντάς του φως και κάνοντας την όψη της να δείχνει πιο ξεκούραστη και νεανική.

Director's Note: Μεγάλο plus αυτών των τόσο στρατηγικά "τοποθετημένων" ανταυγειών είναι ότι μπορούν πολύ εύκολα να καμουφλάρουν τα λευκά κάνοντας έτσι λιγότερο επιτακτική την επίσκεψη στο κομμωτήριο κάθε τέσσερις εβδομάδες.