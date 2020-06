Dior Untold | Μία σειρά podcast για την ιστορία των αρωμάτων του οίκου

Για πρώτη φορά, οι ιστορίες των αρωμάτων Dior παρουσιάζονται σε μία σειρά από podcast, χαρίζοντας την ευκαιρία να βυθιστούμε στην απίστευτη ιστορία του Christian Dior και τις ρίζες των αρωμάτων που τον έκαναν θρύλο. Αυτή η βουτιά συναισθημάτων χαρακτηρίζεται από αξέχαστα μέρη στην Προβηγκία, το Παρίσι και τη Νορμανδία. Οι ιστορίες σκιαγραφούνται μέσα από περιγραφικά πορτρέτα όλων εκείνων που έπαιξαν σημαντικό ρολό στην ιστορία των αρωμάτων Dior.

Η ιστορία ξεκίνα στην Grasse, το αγαπημένο μέρος του Christian Dior, το οποίο εξακολουθεί να είναι το πεδίο των αρωμάτων Dior. Το καλοκαίρι του 1954 ήταν ιδιαίτερα καλό για τον αρωματοποιό. Ανάμεσα σε καθεμία από τις παριζιάνικες συλλογές, τελικά μπόρεσε να απολαύσει ευτυχισμένες ήμερες στο Chateau de la Colle Noire που βρίσκεται στο Montauroux, ακριβώς στο κέντρο της περιοχής Fayence. Εκεί είναι που φύτεψε στρέμματα τριαντάφυλλου centifolia, αμυγδαλιές, ελιές και αμπελώνες, μαζί με λεβάντα και γιασεμί, εκπληρώνοντας το απολυτό νορμανδικό όνειρο, που αποτύπωνε την αγάπη για τους κήπους και τα λουλούδια. O Dior, συνοδευόμενος από τον περίφημο αρωματοποιό Edmond Roudnitska, θα άκουγε τους ήχους της ακτινοβόλας φύσης, καθώς και των συλλεκτών των λουλουδιών, που δούλευαν σκληρά από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Έπρεπε να δουλέψουν γρήγορα, καθώς μέχρι το μεσημέρι, η συλλογή είχε τελειώσει. Αυτή η πρώτη αισθησιακή σκηνή, λουσμένη στον ήλιο και υπό τον ήχο των τζιτζικιών, είναι η εισαγωγή αυτού του ολοκαίνουργιου podcast: το πάθος του Dior για τα λουλούδια, το οποίο διαμόρφωσε τη θαυμάσια δημιουργικότητα του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε μερικές επιλεγμένες σκηνές, ταξιδεύουμε από την Granville στο Παρίσι, από το μεγαλείο της Belle Epoque έως τη λιτότητα των χρονών του πολέμου. Από το ένα άρωμα στο επόμενο, το ένα μέρος οδηγεί στο άλλο και ξαφνικά εμφανίζεται η επανάσταση του νέο look, συνοδευομένη από τη φωνή του ίδιου του Christian Dior.

Λίγα μόνο λογία είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μία εντελώς νέα οπτική για την πραγματικά τολμηρή γυναίκα-λουλούδι με θριαμβευτικά μεσοφόρια, εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις μίας ιδανικής παιδικής ηλικίας. Μαθαίνουμε για τις καθοριστικές αισθητικές επιρροές του - αποχρώσεις του ροζ και του γκρι, τριαντάφυλλα και έναν ήπιο τρόπο ζωής - από το οικογενειακό σπίτι στην Granville.

Κάθε καθοριστική στιγμή ντύνεται με σχόλια που ρίχνουν φως στην ιστορία - όπως φαίνεται στα προσωπικά και ποιητικά λογία του François Demachy, δημιουργού αρωμάτων Dior. Αρκετές φορές περιγράφει τα αρώματα που δημιούργησαν το θρύλο του Dior, όπως το πράσινο chypre του Miss Dior, και το φρέσκο κρίνο του Diorissimo. Συγκινημένος από την ομορφιά των προαναφερθέντων τόπων, ξυπνάει επίσης την ψυχή του La Colle Noire, η οποία παραμένει ανέπαφη.

Σα μία καλά σκηνοθετημένη εσωτερική περιήγηση, το "Dior Untold" είναι μία σειρά από podcast που μας προσκαλεί να βυθιστούμε στη μαγική, πλούσια ιστορία του ιδιοφυούς δημιουργού. αν τα αρώματα Dior μπορούσαν να μιλήσουν...

Απολαύστε στις 10 Ιουνίου το πρώτο επεισόδιο, "For the love of flowers", διαθέσιμο στο dior.com.

