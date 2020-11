Καλό σεξ, λείο δέρμα και άλλοι 10 λόγοι για άσκηση

Σίγουρα έχετε πολλούς λόγους για να βάλετε την άσκηση στη ζωή σας, αλλά επειδή μπορεί να χρειάζεστε μια μικρή… υπενθύμιση, είμαστε εδώ για να σας δώσουμε όλη την πληροφορία και το κίνητρο για να ξεκινήσετε.

Ασκηθείτε:

1. Για να καταπολεμήσεις τις ασθένειες

Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών παθήσεων, όπως ο καρκίνος, η οστεοπόρωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης (η υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με άσκηση, μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου ΙΙ κατά 58%).

2. Για να χάσετε βάρος και να το διατηρήσετε

Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να χάσουν κιλά και να διατηρήσουν την απώλεια ασκούνται τακτικά. Δεν ασκούνται μέχρι να χάσουν βάρος και μετά να επανέλθουν στις παλιότερες συνήθειες. Εάν θέλετε να έχεις λεπτό, υγιές σώμα, δε γίνεται να αποφύγετε την άσκηση.

3. Για να δείχνετε πιο όμορφη

Η άσκηση δε σε βοηθά μόνο να χάσετε βάρος – συσφίγγει επίσης το σώμα, βελτιώνει τη στάση σου και δίνει λάμψη στο δέρμα σας. "Καθώς ο καρδιακός παλμός ανεβαίνει, αυξάνεται η ροή αίματος στο δέρμα, χαρίζοντάς σου λάμψη και χρώμα" τονίζει η Mitra Ray, Ph.D., συγγραφέας του Do You Have the Guts to Be Beautiful? Επιπλέον, ένα μέρος του νερού που περιέχεται στο δέρμα εξατμίζεται για να δροσίσει το σώμα και το υπόλοιπο απορροφάται εκ νέου στο δέρμα, χαρίζοντάς σας ενυδατωμένη όψη.

4. Για να νιώσετε καλύτερα

Σε έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι μόλις μία προπόνηση βελτιώνει τη διάθεσή σας για 3 με 4 ώρες – τουλάχιστον. Έχει, επίσης, τεκμηριωθεί ότι βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Πολλοί ψυχολόγοι τη χρησιμοποιούν ως μέρος της θεραπείας.

5. Για να πείτε "αντίο" στον πόνο των αρθρώσεων

Το σωστό είδος άσκησης μπορεί να μειώσει τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενδυναμώνοντας τους μυς γύρω από τις προσβεβλημένες αρθρώσεις.

6. Για να ανακουφίσετε την πλάτη σας

Κάποτε συμβούλευσαν τους ανθρώπους με προβλήματα στην πλάτη (κύφωση, σκολίωση κ.λπ.) να αποφεύγουν τη σωματική δραστηριότητα. Τώρα ξέρουμε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το καλύτερο που έχεις να κάνετε είναι να κινείστε. Βρείτε τα όριά σας, φυσικά, και συμβουλευτείτε το γιατρό σοας ή ένα φυσικοθεραπευτή.

7. Για να κοιμάστε καλύτερα

Παρότι η άσκηση σας χαρίζει ενέργεια, σας εξαντλεί κιόλας. Ακούγεται παράδοξο, αλλά θα νιώθεις πιο αναζωογονημένη στη διάρκεια της ημέρας και θα κοιμάστε καλύτερα τη νύχτα. Σύμφωνα με μελέτη του 2011, όσοι έκαναν ήπια έως έντονη άσκηση για 150 λεπτά την εβδομάδα (δηλαδή, 30 λεπτά, 5 ημέρες την εβδομάδα) κοιμούνταν καλύτερα και ένιωθαν λιγότερο κουρασμένοι στη διάρκεια της ημέρας.

"Η άσκηση διώχνει το στρες και το άγχος και επιπλέον βοηθά το σώμα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, οπότε κοιμάσαι πιο γαλήνια" σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης, Paul D. Loprinzi, Ph.D., επίκουρος καθηγητής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Bellarmine. "Και δεν έχει σημασία τι ώρα θα ασκηθείς" προσθέτει. "Μόνο κάποιες περιορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η άσκηση αργά το βράδυ επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου".

8. Για να επιβραδύνετε τη γήρανση

Η τακτική άσκηση μειώνει σημαντικά την απώλεια μυϊκού και οστικού ιστού και βελτιώνει το κυκλοφορικό. Μειώνει, επίσης, τη φλεγμονή και αποτρέπει την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με το γήρας.

9. Γιατί αγαπάτε τα παιδιά σας

Όταν νοιάζεστε για τον εαυτό σας –και η άσκηση είναι ένδειξη ότι το κάνετε–, τότε κάνετε καλό και στα παιδιά σας δίνοντας το καλό παράδειγμα. Αν είστε δραστήρια, είναι πολύ πιθανό να είναι και τα παιδιά σας. Επιπλέον, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής σου και οι πιθανότητες να είστε κοντά τους για περισσότερα χρόνια.

10. Για να ενισχύσετε την παραγωγικότητα και την απόδοση του εγκεφάλου

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Clinical Neurophysiology, η ήπια άσκηση για 20 λεπτά αυξάνει την προσοχή και τη γνωστική ικανότητα. "Πραγματοποιείται μια μεταβολή στην εγκεφαλική δραστηριότητα που ενισχύει την εκτελεστική λειτουργία" αναφέρει ο συγγραφέας της μελέτης, Charles H. Hillman, Ph.D., καθηγητής Κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Αυτή η ενίσχυση της συγκέντρωσης διαρκεί περίπου μία ώρα.

11. Για να βελτιώσετε τις σχέσεις σας

Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί αποδίδουν σημαντικά οφέλη στην υγεία (χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, λιγότερα κρυολογήματα, χαμηλότερα ποσοστά διανοητικών ασθενειών, αυτοκτονιών και αλκοολισμού). Είναι πιο πιθανό να δημιουργήσετε σταθερούς δεσμούς με άγνωστους ανθρώπους όταν έχετε ένα κοινό ενδιαφέρον, γι’ αυτό μην αποφεύγεις το γυμναστήριο. Πήγαινετε σε ένα μάθημα και ξεκινήστε τις επαφές με τους υπόλοιπους. Το γεγονός και μόνο ότι σας αρέσει το fitness θα βελτιώσει την άποψη των άλλων για εσάς: σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι όσοι ασκούνται θεωρούνται από τους άλλους πιο φιλικοί, εξωστρεφείς, εμφανίσιμοι, ευγενικοί και ελκυστικοί.

12. Για να κάνετε καλύτερο σεξ

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση The Journal of Sexual Medicine βρέθηκε ότι οι γυναίκες που έκαναν 20 λεπτά διάδρομο πριν δουν μια ερωτική ταινία είχαν 150% αύξηση στη σεξουαλική διέγερση. Η άσκηση ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, βοηθώντας το αίμα να εισέλθει πιο εύκολα στον κολπικό ιστό και αυξάνοντας την κολπική λίπανση κατά την επαφή. Αν θέλετε, όμως, να το εκμεταλλευτείτε, γυμναστείτε στο σπίτι – αυτή η αύξηση της διέγερσης διαρκεί μόνο μισή ώρα.

Πηγή: Shape.gr