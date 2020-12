Hygge | Ο χαλαρός τρόπος ζωής των Σκανδιναβών

Αυτές τις μέρες είμαστε αναγκασμένοι να παραμένουμε κλεισμένοι στο σπίτι, αν όμως το κάνουμε με το "σωστό" τρόπο, τότε αυτό θα μπορούσε να μη συνεπάγεται μιζέρια, αλλά coziness, χαλάρωση και βαθιά ευτυχία. Αυτό ακριβώς ανακάλυψαν –πιθανότατα εκ των πραγμάτων– οι Σκανδιναβοί και ονόμασαν αυτή την τάση hygge (προφέρεται χούγκα – hooοοgah) που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "χαλαρότητα της ψυχής".

Το hygge μπορεί να είναι ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα. Αν βρεθείς ανάμεσα σε μια παρέα Δανών, μπορεί να το ακούσεις ως συνθετικό σε πολλές φράσεις: "Πόσο hyggelig (ζεστό) είναι το σπίτι σου" ή "πόσο hyggelig (χάρηκα) που σε είδα!". Μπορεί, επίσης, να γνωρίσεις τον hyggespreder της παρέας, αυτόν δηλαδή που "σκορπίζει" το hygge γύρω του ή να φορέσεις hyggesokker, τις παραδοσιακές μάλλινες ζεστές κάλτσες για χουζούρι.

Trend ή αντίδοτο στο άγχος;

Όπως το αντιλαμβάνονται οι Δανοί, η τάση αυτή μοιάζει με "αγκαλιά χωρίς το σωματικό άγγιγμα" (πόσο πιο επίκαιρο!). Έτσι τουλάχιστον το "μεταφράζει" ο Μeik Wiking, συγγραφέας του Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living και υπεύθυνος του Happiness Research Institute στην Κοπεγχάγη. Στην ουσία, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα έχει μικρή σημασία! Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να υιοθετήσετε μια συνήθεια που θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, να χαλαρώσετε, να περάσερε όμορφες στιγμές με ανθρώπους με τους οποίους νιώθετε κοντά ή μόνη σας. Και αυτό είναι το ιδανικό αντίδοτο στο άγχος, όπως κι αν το ονομάζουν.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο δεν είναι η ηλιόλουστη Ελλάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με το World Happiness Report του 2016 αλλά η Δανία, και, σύμφωνα με τον Wiking, η θετική στάση ζωής των κατοίκων της συνδέεται με την έννοια του hygge. "Οι Δανοί καταφέρνουν να αποσυνδέουν τον πλούτο από την ευεξία" σχολιάζει. "Εστιάζουμε στα μικρά που έχουν πραγματικά σημασία, όπως το να περνάμε ποιοτικό χρόνο με φίλους και την οικογένεια και να απολαμβάνουμε τα καλά πράγματα σε αυτή τη ζωή".

Πώς θα φέρετε το hygge στη ζωή σας

Φτιάξτε ατμόσφαιρα

Βρείτε μια γωνιά μέσα στο σπίτι που νιώθετε άνετα και ζεστά και εμπλουτίστε τη διακόσμησή της με στοιχεία που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα: μερικά κεριά, μία χαμηλή λάμπα, ένα πολύχρωμο χαλάκι, μία φωτογραφία ή ένας πίνακας στον τοίχο. Αυτό θα είναι το δικό σου "hyggekrog", το καταφύγιό σας για να απολαμβάνετε τις μικρές στιγμές της ζωής, δηλαδή να διαβάζετε το βιβλίο σας, να πίνετε το αρωματικό τσάι σας ή να κάνετε όνειρα για το μέλλον.

Αποκτήστε ένα χόμπι

Μπορεί να είναι το πλέξιμο, που, εκτός από hygge, έχει αποδειχτεί ότι έχει παρόμοια αξία με το διαλογισμό, η δημιουργία ενός κολάζ, η σύνθεση ενός παζλ κ.λπ.. Μια άλλη hyggelig (ναι, χρησιμοποιείται και ως επίθετο!) εμπειρία: μαγειρέψτε το φαγητό σας. Κάντε το όμως σαν τελετουργία. Νιώστε τη χαρά του να προσφέρετες στο σώμα σας κάτι θρεπτικό και νόστιμο. Μυρίστε τις ευωδιές που αναδίδονται από την κατσαρόλα. Θαυμάστε το περιεχόμενο του πιάτου σας πριν το απολαύσετε. Θέλετε να βιώσετε το συναίσθημα hygge στο πολλαπλάσιο; Κάντε όλα τα παραπάνω με φίλους ή με την οικογένειά σας.

Νιώστε ευγνωμοσύνη

Δεν μπορείτε να χαρείτε τις μικρές απολαύσεις της ζωής, αν δεν τις εκτιμάτε ως τέτοιες: Το χάδι του ήλιου ένα παγωμένο πρωινό, τη μυρωδιά του χώματος μετά τη βροχή, το χορό των νιφάδων του χιονιού, τη ζέστη της κούπας του καφέ στις παλάμες σου, την απαλότητα της κουβέρτας σου στον καναπέ, τη χαρά που παίρνεις ακούγοντας τη φωνή ενός παλιού φίλου. "Έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι ευγνώμονες όχι μόνο είναι πιο ευτυχισμένοι, αλλά και πρόθυμοι να βοηθήσουν και να συγχωρήσουν τους άλλους" προσθέτει ο Wiking.

Πηγή: Madamefigaro.gr