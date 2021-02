Boss Lady Essential | To συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα σας

Λίγο το full inbox του Gmal κάθε πρωί, λίγο η γεμάτη με υποχρεώσεις ατζέντα και ο βομβαρδισμών πληροφοριών από τις στρεσογόνες ειδήσεις των 8, πολύ πιθανό με τον καιρό να έχετε παρατηρήσει ότι έχει μειωθεί σημαντικά η δημιουργικότητα και η οξυδέρκεια που σας χαρακτήριζε στο παρελθόν. Αυτός είναι ο λόγος που από την καθημερινή to-do λίστα σας δεν θα πρέπει να λείπει η λήψη ενός νοοτροπικού συμπληρώματος διατροφής. Τι είναι όμως ακριβώς και πώς δρα στον οργανισμό;

Τι είναι τα νοοτροπικά συμπληρώματα διατροφής;

Η λέξη "νοοτροπικά" είναι σύνθετη και προκύπτει από το συνδυασμό των αρχαίων ελληνικών λέξεων "νους" και "τρέπω". Τα νοοτροπικά συμπληρώματα διατροφής είναι λοιπόν συνδυασμός ουσιών που κάνουν το μυαλό να "παίρνει στροφές".

Η κατηγορία αυτή δημιουργήθηκε το 1964 από τον Ρουμάνο ψυχολόγος και χημικός Dr Corneliu Giurgea, ο οποίος για να ονομαστεί μια ουσία νοοτροπική έθεσε ως κριτήρια ότι θα πρέπει να βελτιώνει τη μνήμη και την απομνημόνευση, την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης σε καταστάσεις στρες και τις γνωσιακές ικανότητες, έχοντας αμελητέα τοξικότητα και μηδαμηνές παρενέργειες.

Στην κατηγορία των νοοτροπικών ανήκει το Atomic Nootropic της Amhes Pharma, το οποίο περιέχει συστατικά που έχουν εντοπιστεί από έρευνες ότι συμβάλλουν στην γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα στις λειτουργίες της μνήμης, της δημιουργικότητας και της γνώσης.

Κάποια από τα συστατικά προάγουν την ανάπτυξη νεύρων για την μαθησιακή απόδοση και ενισχύουν τα επίπεδα GABA σεροτινίνης και ντοπαμίνης. Κάποια άλλα συστατικά, βελτιώνουν τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο κάνοντας τον να λειτουργεί ταχύτερα ενισχύοντας τα κύματα άλφα. Υπάρχουν συστατικά που ενεργοποιούν μηχανισμούς που επηρεάζουν θετικά την μνήμη και τον ορίζοντα δημιουργίας ενώ επιβραδύνουν την γήρανσή του και αυξάνουν τα βασικά γάγγλια του.

Το προϊόν στοχεύει όσο το δυνατόν περισσότερες εγκεφαλικές οδούς και εγκεφαλικές λειτουργίες, μεγιστοποιώντας τη γνωστική απόδοση σε πολλές διαφορετικές πτυχές. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει σε 6 εγκεφαλικές οδούς - ενέργεια, χημικές ουσίες εγκεφάλου, ροή αίματος, εγκεφαλικά κύματα, νευροπροστασία και νευροαναγέννηση- έτσι ώστε να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερες εγκεφαλικές αποδόσεις κάθε μέρα.

To ειδικό μπουκάλι με spray είναι εξαιρετικά βολικό όχι μόνο επειδή βοηθά τους on the go ψεκασμούς, αλλά και γιατί εξασφαλίζει άμεση δράση, διότι η απορρόφηση γίνεται από τους σιελογόνους αδένες. Επίσης προσφέρει, υψηλή απορρόφηση 95%, έναντι 15% των καψουλών, έχοντας πάντα ως βάση τα ποιοτικά συστατικά, το υψηλής καθαρότητας τελικό αποτέλεσμα και την εγγυημένη αποτελεσματικότητα.

How to

Το μόνο που χρειάζεστε για αυξημένη οξυδέρκεια κάθε μέρα είναι 7 ψεκασμοί ή όσοι σας έχει υποδείξει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας.

Αν έχετε προβλήματα υγείας, αν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή ή αν είστε έγκυος τότε θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν την χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής.