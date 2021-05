5 celebrities αποκαλύπτουν τους απλούς τρόπους με τους οποίους διατηρούν τη σιλουέτα τους

Μπορεί να πιστεύουμε ότι όλες οι γυναίκες έχουν εμμονή με το βάρος τους -ιδιαίτερα όσες ασχολούνται με τη σόουμπιζ. Υπάρχουν όμως κάποια τρανταχτά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κάποιες από τις πιο καλλίγραμμες γυναίκες του Χόλιγουντ έχουν αποφασίσει να πάψουν να ασχολούνται με τα κιλά τους, προκειμένου να υιοθετήσουν μια πιο υγιή στάση απέναντι στο φαγητό και το βάρος τους.

Mandy Moore

Η Rebecca του This is Us περιορίζεται στο να ακούει το σώμα της όταν θέλει να μάθει εάν πρέπει να χάσει ένα-δυο κιλά ή όχι. "Ανέκαθεν αυτό που κοιτούσα ήταν πώς πέφτουν πάνω μου τα ρούχα μου. Δεν ζυγίζομαι, απλά φροντίζω να νιώθω καλά με το σώμα και τα κιλά μου".

Alison Brie

Η πρωταγωνίστρια του Glow έχει αλλάξει εντελώς το σώμα της τα τελευταία χρόνια και παρόλο που ζυγίζει πάνω-κάτω τα ίδια κιλά, πλέον έχει περισσότερη μυική μάζα από λίπος και γι' αυτό δείχνει πιο αδύνατη. "Μη με ρωτήσετε όμως πόσα κιλά είμαι ακριβώς. Έχω μόνο μια γενική εικόνα, γιατί δεν έχω ζυγαριά και έχω να ζυγιστώ χρόνια", έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

Kristen Bell

Η διάσημη ηθοποιός είναι πολύ fit γιατί λατρεύει τη γυμναστική, αλλά δεν έχει κάποιο στόχο σε ό,τι αφορά τα κιλά της. "Δεν με ενδιαφέρει να φοράω κάποιο συγκεκριμένο νούμερο στα ρούχα ή να ζυγίζω τόσα κιλά", λέει. "Ο στόχος μου είναι να αισθάνομαι καλά και να δείχνω υγιής".

Chrissy Teigen

Όπως πολλοί συνάδελφοί της, το γνωστό μοντέλο είχε κάποτε εμμονή με τα κιλά της. "Ζυγιζόμουν ακόμα και τρεις φορές την ημέρα", παραδέχεται. "Ήξερα πόσο ζύγιζα στις 8 το πρωί και πόσο υποτίθεται ότι έπρεπε να ζυγίζω το μεσημέρι και πόσα κιλά να είμαι το βράδυ. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημά μου δεν ήταν το νούμερο στη ζυγαριά αλλά το πώς αντιμετώπιζα την εικόνα μου".

Shay Mitchell

Η πρωταγωνίστρια του Pretty Little Liars έχει δηλώσει ότι δεν έχει ζυγιστεί ποτέ στη ζωή της! "Γυμνάζομαι για να είμαι δυνατή κι όχι για να χάσω κιλά", λέει. "Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σ' αυτό που λέει η ζυγαριά. Για μένα κριτήριο είναι το πώς νιώθω, εάν έχω αρκετή ενέργεια και πόσο έτοιμη είμαι να αδράξω τη μέρα".

Πηγή: Madamefigaro.gr