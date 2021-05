Lunch Break | Οι 3 κινήσεις για υγιεινή διατροφή και τα ιδανικά σνακ

Πρέπει πια να γνωρίζετε ότι το κλειδί για τη σωστή διατροφή είναι η προετοιμασία. Για να τρώτε σωστά στο γραφείο και να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να κάνετε κακές επιλογές μέσα στην εβδομάδα επειδή δεν προλαβαίνετε να ετοιμάσετε τα γεύματά σας πρέπει να έχετε κάνει το σωστό πρόγραμμα.

Πώς να τρώτε σωστά στο γραφείο

Παρ’όλα αυτά, δεν θέλετε και να περάσετε μια ολόκληρη μέρα στην κουζίνα για να κάνετε όλα τα σωστά. Μην ανησυχείτε. Τα βήματα προς την επιτυχία είναι απλά, σύντομα και δεν απαιτούν καμία εξειδίκευση. Αυτές είναι οι κινήσεις για υγιεινή διατροφή, για να τρώτε πάντα ένα καλό πρωινό και τα ιδανικά σνακ που θα σας κρατήσουν χορτάτη.

1. Εφοδιαστείτε με βραστά αυγά

Δυο αυγά και ένα φρούτο είναι το ιδανικό πρωινό για να χάσετε γρήγορα βάρος, αλλά όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε χρόνο το πρωί για να φτιάξετε πρωινό πριν φύγετε από το σπίτι. Την Κυριακή, βράστε αρκετά αυγά κι έτσι μέσα στην εβδομάδα σε θα έχετε καμιά δικαιολογία να αγοράσετε ντόνατς και κρουασάν από το φούρνο. Μπορείτε ακόμα να φάτε γρήγορα τα αυγά σου στο σπίτι και να φάτε το φρούτο σας on the go!

2. Συσκευάστε τα snack που θα πάρετε μαζί σας στη δουλειά σε μερίδες

Έτσι, αρχικά, θα αποφύγετε να καταφύγετε στις ήδη μετρημένες μερίδες στα σακουλάκια των chips και άλλων τροφίμων που είναι παχυντικά, ακριβά και μη οικολογικά. Προτιμήστε να αγοράζετε μεγάλες ποσότητες π.χ. ξηρών καρπών ή δημητριακών, ζυγίστε και συσκευάστε τα σε ατομικές μερίδες και έτσι θα έχετε τον έλεγχο του φαγητού σας, ενώ θα εξοικονομείτε χρήματα και θερμίδες.

3. Κόψτε κομματάκια τα λαχανικά σας

Ξέρετε ότι τη στιγμή που θα μπείτε στο σπίτι πεινασμένη και πριν στρώσετε τραπέζι δεν προσέχετε πολύ τι θα τσιμπολογήσετε από το ψυγείο. Η τέλεια λύση είναι να έχετε κομμένες κόκκινες γλυκιές πιπεριές και αγγούρι και να φάτε λίγα από αυτά αντί για ψωμί ή λιπαρά snacks. Τοποθετήστετα μπροστά-μπροστά στο ψυγείο σας, έτσι ώστε να είναι το πρώτο πράγμα που θα βλέπετε όταν το ανοίγετε. Όπως και να το κάνουμε, κάποια στιγμή θα θελήσετε να "τσιμπήσετε" ανάμεσα στα γεύματά σας, ας είναι λοιπόν κάτι υγιεινό.

Πηγή: Missbloom.gr