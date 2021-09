Barbra Streisand | Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το ξύλο και η ανάγκη που οδήγησε στην επιτυχία

Έγινε γνωστή ως το "αστείο κορίτσι" που έγινε σταρ του Broadway σε πολύ νεαρή ηλικία και κατέκτησε το Hollywood με το ταλέντο της. Η Barbra Streisand δεν είχε όμως πάντα εύκολη ζωή. Η ηθοποιός πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, μια σκληρή αρχή στη ζωή της που σημάδεψε τη ζωή της αλλά και την έκανε τη γυναίκα που είναι σήμερα.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Η Streisand γεννήθηκε στις 24 Απριλιού 1942 στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας της , δάσκαλος Αγγλικών, πέθανε σε ηλικία 35 ετών όταν η Barbra ήταν μόλις 1 έτους από επιληπτική κρίση, αφήνοντας την μητέρα της Diana να μεγαλώσει μόνη της την Barbra και τον μεγαλύτερο αδελφό της Sheldon.

Η μητέρα της έγινε single μαμά σε μια εποχή που οι περισσότερες γυναίκες δεν δούλευαν εκτός σπιτιού. Έπιασε δουλειά ως γραμματέας και μετακόμισε μαζί με τα παιδιά της στο πατρικό της. Δεν ήταν όμως ένα ευτυχισμένο σπιτικό. Ο Sheldon είχε περιγράψει πώς ήταν να μεγαλώνει με τον παππού και τη γιαγιά: "Ήταν έντιμοι, εργατικοί άνθρωποι αλλά δεν υπήρχε αγάπη σε εκείνο το σπίτι. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι στην τραπεζαρία και εγώ και η Barbra κρυβόμασταν από κάτω για να αποφύγουμε το ξύλο".

Όταν η Streisand ήταν μόλις 7 ετών επέστρεψε από την κατασκήνωση όπου παραθέριζε για το καλοκαίρι και ανακάλυψε ότι η μητέρα της είχε ξαναπαντρευτεί. Η οικογένεια μετακόμισε σε άλλο σπίτι, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη ζωή των παιδιών. Η μητέρα της γέννησε ένα κοριτσάκι και η Barbra δεν ένιωθε ότι έπαιρνε αγάπη από τη μητέρα της και τον πατριό της. "Την κορόιδευε συνέχεια και της έλεγε πόσο απλή ήταν σε σχέση με την μικρή της αδελφή, Roslyn, που ήταν η κόρη του" είχε πει ο Sheldon.

Από τότε η Streisand μπήκε σε μια διαδικασία να ψάχνει τρόπους για να κερδίζει την προσοχή: "Συνήθιζα να αναρωτιέμαι τι έπρεπε να κάνω για να με προσέξουν. Όταν ξεκίνησα να τραγουδώ με πρόσεξαν", είχε πει.

Getty Images H Barbra Streisand το 1969

Η φωνή της την βοήθησε να ξεφύγει

Όταν αποφοίτησε από το λύκειο, η Barbra ήξερε ότι έπρεπε να φύγει από το σπίτι και να κυνηγήσει μια καριέρα στο θέατρο. Ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική στο Cherry Lane Theater εξασφαλίζοντας υποτροφία δουλεύοντας ως babysitter στα παιδιά του ιδιοκτήτη.

Στην ηλικία των 18 ετών ανακάλυψε ότι είναι δύσκολη να συντηρείς τον εαυτό σου στο Μανχάταν μόνος σου ενώ οι δουλειές στο Broadway έμοιαζαν άπιαστο όνειρο. Ξεκίνησε να τραγουδά σε γκέι μπαρ του Greenwich Village και μάλιστα κέρδισε ένα σημαντικό ποσό σε διαγωνισμό τραγουδιού. Ένα χρόνο μετά, στα 19 της πέρασε από οντισιόν και κατάφερε να πάρει ένα ρόλο στην παράσταση "I Can Get It for You Wholesale". Εκεί ξεκίνησε την καριέρα της και γνώρισε και τον πρώτο της σύζυγο, τον ηθοποιό Elliott Gould.

O πρώτος της γάμος

Το 1963 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Elliot Gould ενώ η καριέρα της είχε πάρει ανοδική πορεία. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο "Αστείο Κορίτσι" την έκανε γνωστή στην Αμερική και στο Λονδίνο ενώ η κινηματογραφική μεταφορά της χάρισε ένα Όσκαρ και παγκόσμια φήμη.

Το 1966 γέννησε τον γιο της Jason αλλά ο γάμος της με τον Gould δεν κράτησε. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1971 κι όπως εξήγησε χρόνια αργότερα ο ηθοποιός "δεν ωριμάσαμε μαζί και ο λόγος ήταν ότι εκείνη έγινε πιο σημαντική από το εμείς. Της είπα ότι τα πήγαμε καλά. Τα κάναμε όλα γρήγορα και κανείς δεν έχει αυτό που είχαμε".

Οι διάσημοι έρωτες

Μετά το διαζύγιο η Streisand άργησε να βρει ξανά την ευτυχία στην προσωπική της ζωή. Ενώ η καριέρα της ήταν γεμάτη επιτυχία, η ηθοποιός άργησε να ξαναβρεί την αληθινή αγάπη. Κάποιο διάστημα είχε μια μεγάλη σχέση με τον κομμωτή που έγινε παραγωγός ταινιών Jon Peters, αλλά και με διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Andre Agassi, Don Johnson και Liam Neeson.

Ο δεύτερος γάμος

Το 1997 γνώρισε τον ηθοποιό James Brolin με τον οποίο παντρεύτηκε το 1998. To ζευγάρι που πρόσφατα γιόρτασε την 23η επέτειο του γάμου τους, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δυνατό γάμο που επιβίωσε όχι μόνο τις δυσκολίες του Hollywood αλλά και της πανδημίας: "Πολλοί γάμοι δεν έχουν πάει καλά αυτούς τους 15 μήνες" είχε πει ο Brolin για τις συνέπειες της καραντίνας εξαιτίας της πανδημίας, προσθέτοντας πως "εμείς κυριολεκτικά ερωτευθήκαμε ξανά σε αυτή την περίοδο που ήμασταν κολλημένε μαζί κάθε μέρα. Κανείς από εμάς δεν βγήκε από την πόρτα μετά από διαφωνία και είμαστε καλοί στο να συζητάμε. Τα 23 χρόνια είναι καλύτερα από ποτέ".