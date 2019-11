Η Céline Dion απαντά σε ένα ερώτημα 20 χρόνων για τον Τιτανικό

Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που βγήκε ο Τιτανικός στο σινεμά, αλλά υπάρχει ένα debate που κρατάει μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσε τελικά η Rose (Kate Winslet) να κάνει χώρο ώστε να ανέβει και ο Jack (Leonardo DiCaprio) πάνω στην πόρτα, για να σωθεί ή όχι;

Για τους έφηβους τότε εαυτούς μας ήταν αρκετά τραυματικό να βλέπουμε τον Jack να χάνεται στα παγωμένα νερά του ωκεανού, ενώ η Rose βρισκόταν πάνω σε μια πόρτα που επέπλεε και που φαινόταν να χωράει και τους δύο. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια έχουμε σκεφτεί αρκετές φορές αν υπήρχε τρόπος να σωθεί ο Jack και να αλλάξει τελείως οι μοίρα των δύο πρωταγωνιστών.

Τώρα, η Céline Dion τοποθετείται επί του θέματος και δίνει την απάντησή της σε ένα ερώτημα 20 χρόνων. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της για την προώθηση του νέου της άλμπουμ Courage, στο The Tonight Show με τον Jimmy Fallon, η ερμηνεύτρια του "My Heart Will Go On” είπε: "Πρώτα από όλα αν κοιτάξεις καλύτερα, η Rose μοιάζει να είναι πιθανότατα πεθαμένη ή εντελώς παγωμένη. Και δεν είναι ακριβώς παρούσα". "Επίσης, δεν χρειάζεται πρόσκληση. Έλα μωρό μου, ανέβα πάνω, βολέψου. Εμείς χρειαζόμαστε" συνέχισε και πρόσθεσε: "Και αυτός ο τύπος βρίσκεται στη μέση του παγωμένου ωκεανού και μπορεί να μην έχει πλέον τη δύναμη να πηδήξει".

Τελικά, η Dion έδωσε τέλος σε ένα ερώτημα που απασχολούσε για χρόνια τους fans της ταινίας.