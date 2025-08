Γιατί η μυστική συνάντηση της πριγκίπισσας Diana με τον JFK Jr. εξόργισε τη Sarah Ferguson

Η Sarah Ferguson δεν ήταν η μόνη διάσημη γυναίκα που είχε ερωτευτεί τον John F. Kennedy Jr. -ο γιος του προέδρου John F. Kennedy είχε ρομαντικές σχέσεις με τη Sarah Jessica Parker και τη Cindy Crawford, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η δούκισσα του York υποτίθεται ότι δεν ενθουσιάστηκε όταν έμαθε ότι η πριγκίπισσα Diana, είχε γνωρίσει τον John F. Kennedy Jr. πριν από αυτήν.

Σύμφωνα με την επικείμενη βιογραφία με τίτλο The Rise and Fall of the House of York, η Ferguson, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Andrew και δούκα του York, προσκάλεσε τον Kennedy Jr για ποτό το 1996. Εκείνη την εποχή, είχε πρόσφατα χωρίσει από τον Andrew.

Ο συγγραφέας Andrew Lownie ισχυρίζεται ότι η Ferguson γνώριζε ότι ο Kennedy Jr. είχε τότε σχέση με την ηθοποιό Daryl Hannah. "Αυτό δεν με ενοχλεί!", φέρεται να είπε η δούκισσα, σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δημοσίευσε η Daily Mail.

"Αλλά ενοχλούσε την Hannah, και ο Kennedy ακύρωσε, ισχυριζόμενος ότι είχε προηγούμενη δέσμευση", συνεχίζει το απόσπασμα. "Στη συνέχεια, δόθηκε εντολή στο προσωπικό να παρακολουθεί το διαμέρισμά του όλη τη νύχτα για να ελέγξει αν έλεγε την αλήθεια".

"Δεν αποθαρρύνθηκε, ειδικά αφού έμαθε ότι η πριγκίπισσα Diana είχε συναντήσει τον Kenned για 30 λεπτά τα Χριστούγεννα του 1995 σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης", γράφει ο Lownie. "Ήταν έξαλλη: 'Είναι δικός μου! Γιατί δεν τον αφήνει ήσυχο;'"

Μια βιογραφία του 2024, που συντάχθηκε από την πρώην βοηθό και μακροχρόνια έμπιστη του Kennedy Jr., RoseMarie Terenzi, αποκάλυψε ότι η Diana τον συνάντησε "εν μέρει" για να κάνει την Ferguson να ζηλέψει.

"Ποτέ δεν έγινε δημόσια γνωστό, οπότε ήταν αρκετά διασκεδαστικό, στην πραγματικότητα", λέει ο ιδιωτικός γραμματέας και ιπποκόμος της Diana, Patrick Jephson, στο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography.

"Η Diana ήθελε να είναι διακριτική, γιατί είχε όλα τα στοιχεία μιας σπουδαίας κουτσομπολίστικης ιστορίας, έτσι δεν είναι; Ο πιο περιζήτητος εργένης στον κόσμο, έτσι δεν ήταν εκείνη την εποχή; Και εκείνη είχε μόλις χωρίσει ή ήταν σε διαδικασία χωρισμού. Θα ήταν κάτι αρκετά ενδιαφέρον για να το ονειρευτεί κανείς. Δεν το ήθελε αυτό, αλλά ήταν περίεργη να τον γνωρίσει. Εν μέρει, νομίζω, επειδή η Sarah Ferguson τον ήθελε και η Diana ήθελε, νομίζω, να την ξεπεράσει".

Το βιβλίο του Lownie ισχυρίζεται επίσης ότι το κωδικό όνομα της Ferguson για τον Kennedy Jr. ήταν "Νούμερο Εννέα", που σήμαινε "τη θέση του στη σειρά των εραστών της". Σύμφωνα με πληροφορίες, περνούσε ώρες διαβάζοντας για αυτόν σε περιοδικά και έκοβε ακόμη και φωτογραφίες του με μαγιό".