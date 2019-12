Η Caroline de Maigret μοιράζεται τις σκέψεις για την ηλικία της

Το πρώτο βιβλίο της Caroline de Maigret, How to be Parisian, έγινε best seller σε όλο τον πλανήτη, οπότε το ίδιο περιμένουμε και από το νέο της εγχείρημα, Older but Better, But Older: The Art of Growing Up.

To βιβλίο μιλάει για τις εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, του να μεγαλώνεις, και έχει γραφτεί μαζί με τη Sophie Mas και πάλι. Οι δυο Παριζιάνες συζητούν πώς είναι να τις αποκαλούν πλέον Madame, αντί για Mademoiselle και τι σημαίνει αυτό. Σε μία συνέντευξη στους Sunday Times η De Maigret, που παραμένει και πρέσβειρα του οίκου Chanel, μίλησε με χιούμορ για το ότι μεγαλώνει. Στα 44 της μίλησε ανοιχτά το botox, τα γκρίζα μαλλιά, τις ατέλειες αλλά και για το ότι είναι απολύτως ΟΚ το να περνούν οι γυναίκες την κρίση της μέσης ηλικίας.

Είναι ΟΚ για μια γυναίκα το να δυσκολεύεται να είναι αόρατη στους άνδρες

"Αυτό που είναι άδικο είναι ότι νιώθω 33, αλλά το σώμα μου έχει μεγαλώσει. Παρόλο που είμαι ο ίδιος άνθρωπος ο κόσμος με αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Με αποκαλούν "κυρία" αντί για "δεσποινίς". Κάποιες φορές νιώθεις σαν να σε έχουν σβήσει, ακυρώσει.

Οι Παριζιάνες κάνουν μπότοξ, απλώς το κρύβουν

"Θα ήθελα πολύ να κάνω μπότοξ αλλά δεν έχω το θάρρος. Κάποιες από τις φίλες μου κάνουν ενέσεις εδώ και χρόνια. Είναι κάπως κλισέ να λέγεται ότι οι Γαλλίδες δεν κάνουν τίποτα. Φυσικά και κάνουν, απλώς όχι συχνά. Στη Γαλλία, αν φαίνεται σε μια γυναίκα οποιαδήποτε παρέμβαση, θεωρείται αποτυχημένη δουλειά."

Όσο βάρος και αν πάρετε κρύβεται με τα σωστά ρούχα

"Ah oui, είναι τόσο άδικο γιατί τρώω όσο έτρωγα πάντα. Τα πολύ στενά ρούχα δεν λειτουργούν το ίδιο καλά πια. Διαπίστωσα ότι αν θέλω να είμαι το ίδιο κομψή πρέπει να επιλέξω δυο νούμερα παραπάνω. Ένα πιο μεγάλο παλτό είναι πολύ πιο κολακευτικό πλέον από το κανονικό μου νούμερο."

Δεν χρειάζεται να φορέσετε μπικίνι αν δεν θέλετε

"Δεν το φοράω εδώ και 10 χρόνια. Ίσως το φορέσω όταν βρεθώ σε ένα μακρινό, απομονωμένο μέρος, όπου κανείς δεν θα με δει, αλλά ποτέ όταν είμαι διακοπές με φίλους. Πρέπει να κρατάς μερικά μυστικά, να δημιουργείς μυστήριο έτσι ώστε όλοι να νομίζουν ότι είσαι ίδια. Λένε πως οι Γαλλίδες δεν παχαίνουν, όμως όλοι παχαίνουν. Απλώς εμείς δεν το συζητάμε γιατί δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς."

Τα hangovers γίνονται όλο και χειρότερα

"Όταν οι νέοι παραπονιούνται ότι έχουν hangover θέλω να τους πω "καλά, περίμενε". Τώρα το hangover δεν σημαίνει απλώς να είσαι λίγο κουρασμένος, σημαίνει να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Χρειάζομαι 48 ώρες να επανέλθω, οπότε μου αρέσει να βγαίνω έξω Παρασκευή βράδυ και μετά να έχω χρόνο να πάρω όσες περισσότερες ασπιρίνες μπορώ. Φυσικά και βγαίνω και τις καθημερινές, απλώς πίνω μόνο λίγη μπύρα."

Μια καλή σχέση δεν είναι μόνο καλό σεξ

"Αν έχετε κάνει μερικές σχέσεις, ξέρετε ότι τα πράγματα δεν γίνονται μόνο καλύτερα. Μετά από δύο ή τρία χρόνια το ρομάντζο θα φύγει οπότε πρέπει να είστε με αυτόν που μπορείτε να κάνετε την πιο cool συζήτηση."

Δεχτείτε τις ρυτίδες σας

"Πρόσφατα σηκώθηκα από το κρεβάτι και είδα κάτι που ήμουν σίγουρη ότι ήταν σημάδι από το μαξιλάρι. Μία εβδομάδα μετά, ήταν ακόμα εκεί και έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει να το συνηθίσω.”